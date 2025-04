Chi phí dược phẩm tại Mỹ tăng hơn 50 tỷ USD mỗi năm nếu tăng thuế

Một báo cáo do hãng kiểm toán Ernst & Young (EY) thực hiện cho thấy, nếu Mỹ áp thuế 25% lên các mặt hàng dược phẩm nhập khẩu, chi phí thuốc tại Mỹ có thể tăng thêm gần 51 tỷ USD mỗi năm, tương đương mức tăng giá tới 12,9% nếu toàn bộ chi phí được chuyển sang người tiêu dùng.

Theo phân tích của EY, Mỹ đã nhập khẩu 203 tỷ USD sản phẩm dược phẩm trong năm 2023, trong đó 73% đến từ châu Âu - chủ yếu là từ Ireland, Đức và Thụy Sĩ. Tổng doanh số bán thuốc thành phẩm tại Mỹ năm 2024 đạt 393 tỷ USD.

Báo cáo của EY, chưa được công bố chính thức, do Hiệp hội Nghiên cứu và Sản xuất Dược phẩm Mỹ (PhRMA) đặt hàng. PhRMA đại diện cho nhiều tập đoàn lớn như Amgen, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly và Pfizer.

PhRMA chưa đưa ra bình luận về nội dung báo cáo. Tổ chức này từ lâu cho rằng việc áp thuế có thể cản trở nỗ lực tăng cường sản xuất trong nước - một mục tiêu mà Tổng thống Donald Trump vẫn theo đuổi.

Từ trước đến nay, dược phẩm thường được miễn trừ khỏi các cuộc chiến thương mại vì lo ngại tác động tiêu cực. Tuy nhiên, ông Trump nhiều lần đe dọa áp thuế 25% với thuốc nhập khẩu.

Tuần trước, chính quyền Tổng thống Trump đã khởi động cuộc điều tra về nhập khẩu dược phẩm, viện dẫn lý do an ninh quốc gia do Mỹ phụ thuộc nhiều vào nguồn cung từ nước ngoài.

Cuộc điều tra do Bộ Thương mại chủ trì, đang trong giai đoạn lấy ý kiến công chúng kéo dài 21 ngày. Các hãng dược xem đây là cơ hội để chứng minh với chính quyền rằng mức thuế cao sẽ cản trở họ đẩy mạnh sản xuất tại Mỹ, đồng thời đề xuất các giải pháp thay thế.

Một số doanh nghiệp dược cũng đang vận động Chính phủ Mỹ xem xét áp dụng lộ trình tăng thuế quan theo giai đoạn để giảm bớt tác động.

Báo cáo của EY lưu ý rằng chi phí sản xuất chỉ là một phần trong việc định giá các loại thuốc mới. Hiện chưa rõ các khoản thuế đánh vào nguyên liệu đầu vào nhập khẩu hoặc thành phẩm nhập khẩu sẽ được chuyển sang người tiêu dùng ở mức độ nào./.

Nước Mỹ đứng trước nguy cơ thiếu hụt hàng hóa vì chính sách thuế quan Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ dự kiến lượng hàng nhập khẩu sẽ giảm 20% trong nửa cuối năm và nước này sẽ đối mặt với tình trạng kệ hàng trống rỗng nếu chính sách thuế quan tiếp tục ở mức hiện tại.