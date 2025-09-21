Cà Mau: Đồn Biên phòng Hòn Chuối cứu hộ kịp thời tàu cá bị chìm trên biển

Ngày 21/9, Thượng tá Đoàn Công Nghiệp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Chuối (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng cứu hộ thành công một tàu cá có 5 thuyền viên bị chìm trên biển.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 40 phút ngày 18/9, tàu cá CM 91554 TS do ông Bùi Xô Na (sinh năm 1983, ngụ xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng, đang hoạt động cách đảo Hòn Chuối khoảng 14 hải lý về hướng Đông Bắc thì bị chìm.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có 5 thuyền viên; tất cả thuyền viên đã được tàu cá CM 92101 TS hoạt động gần đó cứu vớt an toàn.

Đến 14 giờ ngày 20/9, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra cách đảo Hòn Chuối khoảng 1 hải lý, tổ công tác của Đồn Biên phòng Hòn Chuối đã phát hiện tàu cá CM 92101 TS đang lai dắt tàu bị nạn trong tình trạng gần như chìm hoàn toàn.

Tổ công tác đã cơ động lực lượng đến kiểm tra xác minh, sau đó nắm thông tin sơ bộ về tàu cá bị chìm và hỗ trợ hướng dẫn tàu cá CM 92101 TS lai dắt tàu bị nạn về đảo Hòn Chuối để trục vớt.

Đồn Biên phòng đã phối hợp với Đội thi công của Công ty Lũng Lô (đang thi công công trình tại đảo Hòn Chuối) sử dụng cần cẩu 80 tấn để kéo tàu nổi lên khỏi mặt nước và tiến hành bơm nước ra khỏi tàu.

Đến sáng 21/9, công tác trục vớt đã hoàn tất. Tàu cá bị nạn sau đó đã được tàu CM 92222 TS kéo vào đất liền để sửa chữa.

Nguyên nhân chìm tàu ban đầu được xác định là do tàu gặp sóng to, gió lớn./.

Cảnh sát biển Vùng 2 liên tiếp cứu nạn 3 tàu cá trong Bão số 1 Bão số 1 đang diễn biến phức tạp tại khu vực miền Trung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã triển khai các hoạt động cứu nạn khẩn cấp, liên tiếp cứu thành công ba tàu cá bị nạn trên biển.