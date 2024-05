Cần sớm thống nhất nhận thức, hành động phòng, chống lừa đảo không gian mạng

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia nhấn mạnh việc ngăn chặn, giảm thiểu thiệt hại do lừa đảo qua không gian mạng đang rất cấp thiết hiện nay.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sáng 13/5 tại Hà Nội, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia đã tổ chức Hội thảo phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng.

Hội thảo được tổ chức, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn, hậu quả do hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây ra và các quy định của pháp luật có liên quan để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, doanh nghiệp, tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng.

Đây cũng là diễn đàn, cơ hội để các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cá nhân kết nối, thảo luận, thống nhất nhận thức, giải pháp, cùng nhau thúc đẩy cơ hội, giảm thiểu thách thức từ không gian mạng đối với sự phát triển của mỗi cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân, qua đó đóng góp tích cực vào phát triển vững mạnh của đất nước.

Hàng trăm tỷ bị chiếm đoạt vì lừa đảo trực tuyến trong năm 2023

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia nhấn mạnh, Hội thảo được tổ chức với mục tiêu làm rõ tầm nhìn chiến lược, tổng thể, toàn diện về pháp lý, giải pháp, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan; tạo cơ sở tham mưu với Đảng, Nhà nước; định hướng phối hợp hành động giữa các cơ quan, tố chức, doanh nghiệp, cá nhân; bảo đảm phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu tối đa lừa đảo trên không gian mạng, bảo đảm cao nhất an ninh con người, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thượng tướng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Thượng tướng Lương Tam Quang, hoạt động lợi dụng không gian mạng tiến hành phạm tội, nổi bật là lừa đảo trực tuyến (chiếm 57% tổng số tội phạm mạng) gia tăng cả về phạm vi, quy mô với thủ đoạn tinh vi; triệt để lợi dụng công nghệ mới, nhất là Al, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD mỗi năm (riêng năm 2023, thiệt hại là 1.026 tỷ USD, tương đương 1,05% GDP toàn cầu).

Tại Việt Nam trong năm 2023, các đối tượng tội phạm mạng trong và ngoài nước liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, triệt để lợi dụng công nghệ mới để tấn công, xâm nhập, lừa đảo quy mô lớn, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, đe dọa cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân.

Cảnh báo giả mạo thương hiệu, lừa đảo trên mạng xã hội Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đối tượng giả mạo sử dụng tên, hình ảnh, văn bản, công văn của Công ty Văn hóa-Truyền thông 1980Books để lừa đảo qua quảng cáo tuyển dụng, chiếm đoạt tiền.

Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, trong năm 2023, cơ quan này đã khởi tố 1.500 vụ án vì tội lừa đảo trên không gian mạng, tổng số tiền người dân đã bị lừa đảo là 8.000-10.000 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhận được gần 17.400 phản ánh về trường hợp lừa đảo trực tuyến hướng đến người dùng Internet Việt Nam. Trong số đó, tổng số tiền người dân đã bị lừa đảo được ghi nhận hơn 300 tỷ đồng. Theo đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, nạn nhân thường có tâm lý không muốn cung cấp đầy đủ số tiền bị thiệt hại, nên con số hơn 300 tỷ chưa phản ánh thật sự đầy đủ thiệt hại của hơn 17.400 trường hợp bị lừa đảo trực tuyến trong năm 2023. Tuy nhiên, ghi nhận trường hợp bị lừa đảo nhiều nhất bị thiệt hại lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Với thực trạng này, theo Thượng tướng Lương Tam Quang việc ngăn chặn, giảm thiểu thiệt hại do lừa đảo qua không gian mạng đang đặt ra rất cấp thiết hiện nay.

"Xuất phát từ thực trạng phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, đòi hỏi cấp thiết sớm thống nhất nhận thúc, hành động trong mọi cơ quan, tô chức, cá nhân, trước hết là trong những cơ quan, doanh nghiệp có mặt tại Hội thảo hôm nay," Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia cho biết.

Chung tay tìm giải pháp phòng, chống lừa đảo trực tuyến

Thời gian qua, với sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành liên quan, sự tham gia tích cực của nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhất là sự chung tay của các doanh nghiệp trong Hiệp hội an ninh mạng Quốc gia, phòng, chống lừa đảo qua không gian mạng đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng.

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, công tác phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng còn nhiều khó khăn. Những khó khăn, vướng mắc trong phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng đã đặt ra yêu cầu cấp thiết trao đổi, thảo luận thăng thắn giữa các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân, đánh giá toàn diện, làm rõ nguyên nhân, thông nhất xác định giải pháp tháo gỡ triệt để trong thời gian tới.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tại hội thảo, Thượng tướng Lương Tam Quang cũng nhấn mạnh về quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công cuộc đấu tranh này.

Người đứng đầu Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia cũng đề nghị các cơ quan, bộ, ban, ngành, chuyên gia tập trung vào một số nội dung như ánh giá khái quát xu hướng tình hình, làm rõ những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc trong phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng ở cả 02 hướng (cơ sở pháp lý, tổ chức thực hiện của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân).

Cùng với đó, qua hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý sẽ đề xuất các giải pháp phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng theo 3 hướng: Những giải pháp cụ thể đã đang thực hiện có hiệu quả, cần phát huy; khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ; những giải pháp cần bổ sung và thúc đẩy triển khai.

Bên cạnh đó, các vấn đề thảo luận cũng cần bám sát 4 trụ cột: Tham mưu hoàn thiện chính sách; định hướng phát triển giải pháp công nghệ phối hợp giữa cơ quan chức năng với tổ chức, doanh nghiệp; trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức trong bảo vệ con người, phòng ngừa từ sớm, từ xạ, phòng ngừa xã hội đối với lừa đảo qua không gian mạng; nâng cao sức đề kháng cho người dân, tổ chức tham gia môi trường mạng để phòng, chống lừa đảo./.