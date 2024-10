Tàu lặn HMNZS Manawanui của Hải quân Hoàng gia New Zealand đã mắc cạn và chìm ngoài khơi Samoa, rất may 75 thủy thủ đều an toàn. Đây là lần đầu tiên hải quân NZ mất một con tàu kể từ Thế chiến thứ 2.