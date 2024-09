Cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn thi công ngày, đêm để về đích cuối năm 2025

Nhà thầu thi công nền đường Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn đang được các chủ đầu tư, nhà thầu tăng tốc đẩy nhanh tiến độ thi công ngày đêm các hạng mục nền đường, cầu, hầm đường bộ xuyên núi, nhằm hoàn thành công trình này vào năm 2025.

Chong đèn thi công 3 hầm xuyên núi

Là dự án có tổng mức đầu tư và quy mô lớn nhất trong 12 dự án thành phần xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn dài hơn 88km, đi qua địa bàn hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định. Dự án có tổng vốn đầu tư dự án hơn 20.000 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp khoảng 14.500 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải) làm chủ đầu tư.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn có 3 gói thầu gồm: Gói thầu XL01 (Km0-Km30) do Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả-Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả-Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng Dacinco thi công; Gói thầu XL02 (Km30-Km57+200) do Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả-Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả-Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả thi công; Gói thầu XL03 (Km57+200-Km88) do Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả-Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả-Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả-Công ty cổ phần Trường Long thi công.

Đại diện liên danh nhà thầu phía Tập đoàn Đèo Cả cho biết đến nay, toàn tuyến đã thi công đắp nền đường tuyến chính đạt khoảng 8,4/10,6 triệu m3 đất đắp. Tại gói thầu XL1, những mét bê tông nhựa đầu tiên được thảm.

“Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu tập trung thiết bị, nhân lực gấp đôi so với định mức quy định để thi công cầu, cống, đắp nền, cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa, phấn đấu đến cuối tháng Chín sẽ hoàn thành việc thảm 10km bê tông nhựa đầu tiên trên cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn”, ông Trần Văn Chí, Giám đốc gói thầu XL1 của Tập đoàn Đèo Cả nhấn mạnh.

Dự án có 3 hầm xuyên núi gồm hầm số 1 và 2 (gói thầu XL02), trong đó hầm số 1 đã đào thông 2 ống, thi công 1.080/1.205m bê tông vỏ hầm; hầm 2 hoàn thiện 1.400/1.400m bê tông vỏ hầm, hoàn thiện bê tông ống hầm phải; hầm 3 (gói thầu XL03) có khối lượng đào hầm đạt khoảng 3.200/6.400m ông (xấp xỉ 50%). Đối với hệ thống cầu, các đơn vị thi công đồng loạt 77 cầu, trong đó có 25 cầu đã triển khai lắp dầm, thi công bản mặt cầu.

Để phục vụ thi công hầm, nhà thầu huy động 15 thiết bị khoan đào hầm hạng nặng, hơn 100 đầu máy cơ giới và hàng trăm kỹ sư, công nhân, lái máy tổ chức 6 mũi thi công chính và các mũi thi công phụ theo từng ca, kíp thi công 24/24h.

Tiến hành thảm nhựa hoàn thiện hầm cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn Nhà thầu đã huy động 3 giàn thảm bêtông nhựa với mỗi giàn gồm 1 máy rải, 4 máy lu, 30 xe ôtô vận chuyển bêtông nhựa cùng hàng chục kỹ sư, công nhân trên công trường.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả, với kinh nghiệm chuyên thi công các công trình hầm, Tập đoàn Đèo Cả đã có nhiều giải pháp, biện pháp thi công, xử lý các tình huống bất lợi, điều kiện địa chất sạt lở và xử lý nước ngầm... áp dụng công nghệ thi công, các giải pháp xử lý địa chất phức tạp, biện pháp gia cố... giúp nâng cao chất lượng thi công công trình, đẩy nhanh tiến độ thi công hầm.

Nhà thầu Tập đoàn Đèo Cả thi công hầm xuyên núi tại Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đối với các công trình hầm, sau thời gian tăng tốc thi công hiệu quả, khoa học, đến nay, nhà thầu thi công đã đào thông hầm số 1 và hầm số 2, hoàn thành hơn 90% hạng mục bê tông vỏ, hoàn thành nền đường hầm cấp phối đá dăm gia cố xi măng và triển khai lắp đặt thiết bị cơ điện.

Để hoàn thành đắp đất nền K95 trước mùa mưa, hoàn thành hầm số 1 và số 2 trước 31/12, nhà thầu đã bổ sung thêm 7 mũi thi công mới đồng thời cắt, giảm khối lượng các nhà thầu chậm tiến độ; huy động 13 trạm trộn bê tông xi măng dọc tuyến để phục vụ thi công lớp cấp phối gia cố xi măng.

Ông Huy cũng khẳng định Tập đoàn Đèo Cả đặt mục tiêu rút ngắn tiến độ ba tháng đối với hạng mục thi công đường và tám tháng đối với hạng mục thi công hầm so với yêu cầu, phấn đấu đưa dự án về đích vào cuối năm 2025.

Cam kết hoàn thành theo đúng chiến dịch 500 ngày đêm

Ông Bùi Nhật Hiển, Giám đốc Ban điều hành dự án Quảng Ngãi-Hoài Nhơn đánh giá các nhà thầu đang triển khai 50 mũi thi công, huy động hơn 4.000 nhân sự, hơn 1.750 máy móc thiết bị đến công trường.

Cả 3 gói thầu (XL1, XL2, XL3) đều tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp. Riêng các hạng mục hầm, nhà thầu thi công liên tục 24/24 giờ; các kỹ sư, công nhân thay ca nhau làm việc trên công trường liên tục không ngừng nghỉ.

Đến thời điểm này, sản lượng thực hiện toàn dự án đạt khoảng 5.600 tỷ đồng, tương đương 41,6% tổng khối lượng hợp đồng; dự kiến sản lượng lũy kế hết năm 2024 đạt khoảng 61% theo hợp đồng.

Thi đua bảo đảm mục tiêu cả nước có 3.000km đường cao tốc vào cuối năm 2025 Ngày 18/8, tại tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã phát động Phong trào thi đua "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc."

Trong số đó, hạng mục hầm số 1 và hầm số 2 hoàn thiện mặt đường, vỏ hầm và thiết bị; hầm số 3 đào đạt được 5.000/6.400m; hoàn thành 63/77 cầu; hoàn thiện đắp nền đường K95, thi công cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn phấn đấu về đích vào cuối năm 2025. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đặc biệt, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc Bắc-Nam vào năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”, theo ông Hiển, các nhà thầu đang huy động phương tiện, thiết bị, vật tư, nhân lực tập trung tăng tốc thi công, đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu.

“Các gói thầu XL1, XL2 và XL3 cũng như toàn dự án đều đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Với sự quyết tâm, nỗ lực của các đơn vị thi công, sự hỗ trợ đồng lòng của chính quyền và người dân các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Đình, dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ đề ra và sớm đưa vào khai thác, vận hành trong năm 2025,” ông Hiển khẳng định./.