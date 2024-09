Câu chuyện điện ảnh: "Deadpool & Wolverine" khép lại mùa Hè bội thu

Kể từ khi ra mắt cách đây 6 tuần, bộ phim hài, siêu anh hùng do Disney và Marvel hợp tác sản xuất này đã gần như liên tục dẫn đầu phòng vé, một phần do sức hút từ Ryan Reynolds và Hugh Jackman.

Bom tấn "Deadpool & Wolverine" tiếp tục trụ vững ngôi đầu phòng vé Bắc Mỹ, với doanh thu 15,2 triệu USD. (Ảnh: deadline.com)

Cuối tuần qua, bom tấn "Deadpool & Wolverine" tiếp tục trụ vững ngôi đầu phòng vé Bắc Mỹ, với doanh thu 15,2 triệu USD, góp phần giúp tổng doanh thu phòng vé nội địa tháng 8 vượt mức trước đại dịch COVID-19 và khép lại một mùa Hè bội thu.



Kể từ khi ra mắt cách đây 6 tuần, bộ phim hài, siêu anh hùng do Disney và Marvel hợp tác sản xuất này đã gần như liên tục dẫn đầu phòng vé, một phần do sức hút từ hai nam tài tử Ryan Reynolds và Hugh Jackman.

Việc Wolverine kết hợp cùng Deadpool đã khiến bộ phim trở thành một trong những tác phẩm được mong chờ nhất trong năm. Tính cách đối lập và vị thế biểu tượng trong Vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng Marvel (MCU) của “cặp đôi hoàn cảnh” này đã mang đến một cơ hội quảng bá độc đáo cho MCU.

Theo Exhibitor Relations, tổng doanh thu nội địa của phim hiện là 603,8 triệu USD và là bộ phim thứ 16 có mức doanh thu vượt mốc 600 triệu USD.



Xếp thứ 2 là phim khoa học viễn tưởng - kinh dị "Alien: Romulus" (tựa chiếu tại Việt Nam: "Quái vật không gian - Romulus".) Trong tuần thứ 3 công chiếu, phim đã thu về thêm 9,3 triệu USD.



"Alien: Romulus" là phần phim thứ 7 trong series về quái vật không gian. Là tác phẩm gắn nhãn 18+, nội dung của "Alien: Romulus" có sự kết nối với nhiều dự án, tác phẩm khác trong vũ trụ người ngoài hành tinh (Alien) từ điện ảnh đến truyền hình.

Đây là phần phim đầu tiên thuộc thương hiệu "Alien" mà 20th Century Studios sản xuất từ khi được Disney mua lại.

Đạo diễn Fede Álvarez đã tạo "Alien: Romulus" thành một trung truyện (interquel) với nội dung xen giữa các sự kiện trong hai phần phim trước đó trong loạt phim kinh dị viễn tưởng này là "Prometheus" (phát hành năm 2012) và "Alien: Covenant" (năm 2017).



Nội dung phim theo chân một đoàn thám hiểm trẻ, vì muốn đánh cắp buồng ngủ đông và nhiên liệu để đi đến một hành tinh xa, đã đổ bộ trạm Renaissance bị bỏ hoang.

Tại đó, họ phát hiện ra những nghiên cứu bắt nguồn từ con Xenomorph, bao gồm hàng trăm cá thể Facehuggers (Thể bám mặt), cũng như hậu quả mà nó để lại cho trạm tàu: Tất cả phi hành đoàn đã chết hết, chỉ trừ một người máy duy nhất là Rook.

Kiếp nạn bắt đầu khi một thành viên bị Facehuggers xâm nhập và để lại một con Chestburster (Thể phá ngực) trong cơ thể. Hàng loạt sự cố xảy ra vì họ không xử trí kịp thời trước sự hung hãn và tốc độ của những con quái vật, dẫn đến các thành viên trong nhóm lần lượt ra đi.

Một bất ngờ diễn ra ở hồi cuối cùng của bộ phim, giới thiệu một nhân vật với tạo hình kinh hoàng chắc chắn sẽ khiến khán giả "lạnh gáy" khi xem trên màn ảnh rộng...



Danh sách các bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. Deadpool &Wolverine - 15,2 triệu USD

2. Alien: Romulus - 9,3 triệu USD

3. It Ends With Us - 7,4 triệu USD

4. Reagan - 7,4 triệu USD

5. Twister - 7,2 triệu USD

6. Blink Twice - 4,7 triệu USD

7. The Forge - 4,6 triệu USD

8. Despicable Me 4 - 4,1 triệu USD

9. AfrAId - 3,7 triệu USD

10. Coraline - 3,2 triệu USD./.

