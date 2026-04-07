Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng

Quốc hội quyết nghị: ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031./.
Phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban Văn hóa và Xã hội
Chiều 7/4, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
Điện, thư và thông điệp chúc mừng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt
Lãnh đạo các nước Lào, Trung Quốc, Campuchia, Cuba, Nga, Ấn Độ đã gửi điện, thư và thông điệp chúc mừng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam.
Xác định những định hướng lớn cần triển khai tại Lào trong thời gian tới
Chương trình hành động tại Lào thúc đẩy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, nâng cao nhận thức và đổi mới tư duy trong cộng đồng người Việt.
Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng cán bộ, kiểm toán viên nhà nước 'đức, tâm, tầm, tài'
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên nhà nước “Đức, Tâm, Tầm, Tài,” tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn vững vàng.
Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến
Quốc hội quyết nghị ông Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước
Chiều tối 7/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước ngay sau khi được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước.
Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết của Quốc hội cho Tổng Kiểm toán Nhà nước
Chiều 7/4, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ công bố và trao Nghị quyết của Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 cho đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa.
Tín nhiệm cao và kỳ vọng về nhiệm kỳ hành động, kiến tạo
Nhiều nghị quyết bầu và phê chuẩn đạt tỷ lệ 100% số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành phản ánh sự thống nhất cao trong Quốc hội đối với phương án nhân sự được giới thiệu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập thể Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu; mỗi cán bộ phải làm việc bằng cả trách nhiệm và trình độ chuyên môn.
Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân
Tại Kỳ họp thứ nhất, với 485/485 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước đối với đồng chí Võ Thị Ánh Xuân.
Thông cáo báo chí số 03 kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
Chiều 7/4, Quốc hội khóa XVI đã tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát, chính thức bổ nhiệm nhân sự nhiệm kỳ 2026-2031.
Thủ tướng: Chính phủ sẽ tập trung cao nhất vào 5 định hướng lớn trọng tâm
Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ.
Việt Nam-Campuchia vững tin vào bứt phá toàn diện quan hệ song phương
Chuyến thăm của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới Campuchia nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện, củng cố mối quan hệ chiến lược giữa hai nước trong bối cảnh mới.
Trao Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đồng chí được giao nhiệm vụ sẽ cùng tập thể cán bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất hành động để mang hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Quốc hội.
Hành trình đến mục tiêu "nhân dân thụ hưởng thành quả phát triển"
Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 phải là Quốc hội, là Hội đồng nhân dân của đổi mới, của hành động, của hiệu quả, của gần dân và vì dân.
Việt Nam-Lào thúc đẩy hiện thực hóa nội hàm “gắn kết chiến lược”
Chuyến thăm chính thức của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới Lào nhằm tăng cường hợp tác chiến lược, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và phát triển toàn diện hai nước.
Đại biểu Quốc hội khóa XVI: "Đất nước mạnh khoẻ, trước hết kinh tế phải vững"
Đại biểu Quốc hội tin tưởng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - người đã kinh qua nhiều vị trí công việc, đặc biệt với sự am hiểu về chuyên ngành về tài chính, ngân hàng, sẽ đưa đất nước phát triển.
Lễ công bố, trao Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 7/4, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ công bố, trao Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ
Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, với 495/495 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Minh Hưng.
Toàn văn bài phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.
Công tác nhân sự Quốc hội khóa XVI: Đồng thuận cao, đặt nền cho giai đoạn mới
Bên lề kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, nhiều đại biểu đã chia sẻ những đánh giá về công tác nhân sự, nhấn mạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng và mức độ tín nhiệm cao đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tập trung xây dựng Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân
Chính phủ cam kết hành động với quyết tâm cao nhất, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết, trước hết; tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Lê Minh Hưng
Chiều 7/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bà Võ Thị Ánh Xuân được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước
Theo Nghị quyết được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành tuyệt đối, bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031.
Thông qua Nghị quyết bầu Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao khoá XVI
Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ông Nguyễn Huy Tiến tiếp tục giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2030.
Tín nhiệm tuyệt đối các chức danh chủ chốt: Kỳ vọng lớn lao của cử tri, Quốc hội
Việc các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ bầu với tỷ lệ tán thành tuyệt đối (100%) là dấu ấn đặc biệt tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao khoá XVI
Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031, với 496 đại biểu tán thành.
Tiểu sử tóm tắt của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng
Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.
Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tuyên thệ: “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó."
Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng
Chiều 7/4/2026, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa XVI tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.