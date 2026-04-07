Thủ tướng: Chính phủ sẽ tập trung cao nhất vào 5 định hướng lớn trọng tâm

Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi thực hiện nghi thức tuyên thệ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã phát biểu nhậm chức.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ Chính phủ sẽ tập trung cao nhất vào 5 định hướng lớn trọng tâm./.