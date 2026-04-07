Thủ tướng: Chính phủ sẽ tập trung cao nhất vào 5 định hướng lớn trọng tâm

Sau khi thực hiện nghi thức tuyên thệ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã phát biểu nhậm chức.
Trong bài phát biểu, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ Chính phủ sẽ tập trung cao nhất vào 5 định hướng lớn trọng tâm./.
Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên nhà nước “Đức, Tâm, Tầm, Tài,” tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn vững vàng.
Quốc hội quyết nghị ông Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031.
Chiều tối 7/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước ngay sau khi được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước.
Chiều 7/4, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ công bố và trao Nghị quyết của Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 cho đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa.
Chiều 7/4/2026, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
Nhiều nghị quyết bầu và phê chuẩn đạt tỷ lệ 100% số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành phản ánh sự thống nhất cao trong Quốc hội đối với phương án nhân sự được giới thiệu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập thể Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu; mỗi cán bộ phải làm việc bằng cả trách nhiệm và trình độ chuyên môn.
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại Kỳ họp thứ nhất, với 485/485 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước đối với đồng chí Võ Thị Ánh Xuân.
Chiều 7/4, Quốc hội khóa XVI đã tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát, chính thức bổ nhiệm nhân sự nhiệm kỳ 2026-2031.
Chuyến thăm của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới Campuchia nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện, củng cố mối quan hệ chiến lược giữa hai nước trong bối cảnh mới.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đồng chí được giao nhiệm vụ sẽ cùng tập thể cán bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất hành động để mang hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Quốc hội.
Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 phải là Quốc hội, là Hội đồng nhân dân của đổi mới, của hành động, của hiệu quả, của gần dân và vì dân.
Chuyến thăm chính thức của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới Lào nhằm tăng cường hợp tác chiến lược, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và phát triển toàn diện hai nước.
Đại biểu Quốc hội tin tưởng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - người đã kinh qua nhiều vị trí công việc, đặc biệt với sự am hiểu về chuyên ngành về tài chính, ngân hàng, sẽ đưa đất nước phát triển.
Chiều 7/4, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ công bố, trao Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.
Bên lề kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, nhiều đại biểu đã chia sẻ những đánh giá về công tác nhân sự, nhấn mạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng và mức độ tín nhiệm cao đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt.
Chánh án Nguyễn Văn Quảng khẳng định tiếp tục cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao không ngừng đổi mới trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối về cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Chiều 7/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Việc các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ bầu với tỷ lệ tán thành tuyệt đối (100%) là dấu ấn đặc biệt tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031, với 496 đại biểu tán thành.
Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tuyên thệ: “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó."
Chiều 7/4/2026, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa XVI tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
Sáng 7/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới đồng chí Tô Lâm ngay sau khi ông được Quốc hội tín nhiệm cao bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 7/4/2026, Quốc hội tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức bỏ phiếu kín.