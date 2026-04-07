Xác định những định hướng lớn cần triển khai tại Lào trong thời gian tới

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tiếp theo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào ngày 7/2 và Hội nghị thông báo nhanh về kết quả Đại hội XIV, sáng 7/4, tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Vientiane, Đảng ủy tại Lào đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV cho cán bộ, đảng viên và cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane.

Tham dự hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc, đại diện các cơ quan thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện Lãnh đạo Tổng Hội người Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane, Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Lào và đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại Lào, cùng giáo viên dạy tiếng Việt, du học sinh Việt Nam tại Lào.

Tại Hội nghị, các đại biểu cùng nhau nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc các chuyên đề về các điểm mới và cốt lõi của văn kiện Đại hội XIV, các nhận thức mới về quốc phòng, và an ninh quốc gia, phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển đất nước...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu các nội dung văn kiện Đại hội XIV nhằm thống nhất ý chí và hành động, tạo nền tảng để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Các chuyên đề được quán triệt tại Hội nghị đã làm rõ những vấn đề trọng yếu, trước mắt cần thực hiện và xác định những định hướng lớn cần triển khai trong cả nhiệm kỳ cũng như trong tương lai, qua đó làm sâu sắc hơn nhận thức về con đường phát triển của dân tộc và yêu cầu đổi mới tư duy lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm (thứ 3, từ trái sang) và các đại biểu, đảng viên tham dự Hội nghị. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đại sứ nêu bật những thành tựu của đất nước, những điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và việc phát huy vai trò của toàn hệ thống chính trị, trong đó có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội và các địa phương.

Để triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ nhất, Đảng bộ tại Lào đã ban hành Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết nêu trên, trong đó cụ thể hóa các mục tiêu chiến lược thành chương trình hành động sát thực tiễn cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên tại địa bàn Lào; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ và phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo của mỗi đảng viên.

Để chuyển hóa tinh thần Nghị quyết thành hành động, Đảng ủy tại Lào yêu cầu mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đặc biệt là người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu.

Các chi bộ trực thuộc đã ban hành chương trình, kế hoạch hành động của mình cần khẩn trương cụ thể hóa và tích cực triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và xác định rõ những khâu đột phá.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và cộng đồng người Việt Nam tại Lào cần tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV một cách kịp thời, đồng bộ, thường xuyên, phong phú, phát huy hiệu quả các ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; đổi mới mạnh mẽ tư duy từ “học tập, quán triệt” sang “hiểu sâu-hành động đúng-làm đến cùng” trong từng bước triển khai./.

