Thông cáo báo chí số 03 kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Chiều thứ Ba, ngày 07/4/2026, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tiếp tục nội dung ngày làm việc thứ hai tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành các nội dung sau: Nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trình bày các Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả như sau: có 494 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 98,80% tổng số Đại biểu Quốc hội), trong đó, có 493 đại biểu tán thành (bằng 98,60% tổng số Đại biểu Quốc hội), có 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số Đại biểu Quốc hội).

Quốc hội tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức bỏ phiếu kín; thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả như sau: có 458 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 458 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 91,60% tổng số Đại biểu Quốc hội); Quốc hội tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau đó, Quốc hội nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 495 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 495 đại biểu tán thành (bằng 100% Đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99% tổng số Đại biểu Quốc hội). Theo đó, đồng chí Lê Minh Hưng đã được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Vào 15 giờ 10, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 Lê Minh Hưng tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Cũng trong chiều nay Quốc hội cũng nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả như sau: có 496 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 496 đại biểu tán thành (bằng 100% Đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99,20% tổng số Đại biểu Quốc hội). Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Quảng đã được Quốc hội bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031 Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Bên cạnh đó Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031; biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả như sau: có 485 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 485 đại biểu tán thành (bằng 100% Đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97% tổng số Đại biểu Quốc hội). Theo đó, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân đã được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 474 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 474 đại biểu tán thành (bằng 100% Đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 94,80% tổng số Đại biểu Quốc hội). Theo đó, đồng chí Nguyễn Huy Tiến đã được Quốc hội bầu giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031./.

