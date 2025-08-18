Cháy giếng dầu khai thác trái phép ở Indonesia, nhiều thương vong

Ngày 17/8, một vụ cháy giếng dầu đã xảy ra tại Blora, tỉnh Trung Java, Indonesia, khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Blora (BPBD), ngoài 3 nạn nhân thiệt mạng, còn có 7 người bị thương.

Bệnh viện khu vực Dr. R. Soetijono Blora xác nhận trong số này có 4 bệnh nhân bị bỏng nặng, với diện tích tổn thương từ 70-90% cơ thể, hiện đang phải điều trị đặc biệt.

Giới chức địa phương cho biết ngọn lửa bùng phát vào khoảng 12h30 do sự phun trào tại giếng dầu chưa được cấp phép. Đám cháy nhanh chóng lan rộng, gây hư hại nhiều nhà ở và buộc 50 hộ dân phải sơ tán.

Đến ngày 18/8, nhà chức trách đã điều động thêm 5 xe cứu hỏa, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục khống chế hỏa hoạn và giám sát hiện trường.

Cảnh sát Blora đã phong tỏa khu vực và mở cuộc điều tra.

Cảnh sát trưởng Wawan Andi Susanto khẳng định sẽ tăng cường thực thi pháp luật với các giếng dầu trái phép.

Ông cho biết hiện lực lượng chức năng đã thẩm vấn 4 nhân chứng liên quan vụ việc, song chủ giếng dầu vẫn chưa bị triệu tập.

Quận trưởng Blora Arief Rohman nhấn mạnh đây là lời cảnh báo đối với hành vi khai thác dầu bất hợp pháp.

Ông cho biết chính phủ đang chuẩn bị hợp pháp hóa các giếng dầu do người dân vận hành theo Quy định số 14/2025 của Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản, song cần tuân thủ quy trình xin phép để đảm bảo an toàn./.

