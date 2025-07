Cháy ở Thái Nguyên làm một người tử vong, một người bị thương

Rạng sáng 22/7, trên địa bàn Tiểu khu 7, xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên, đã xảy ra vụ cháy làm một người chết, một người bị thương.

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 22/7, người dân phát hiện tại khu vực Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Dịch vụ Ba Bể (Tiểu khu 7, xã Chợ Rã) xảy ra cháy, đã khẩn trương báo tin cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng như công an, Tổ an ninh trật tự cơ sở phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thiên Ân, Tổ chữa cháy khu vực Chợ Mới (thuộc phòng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Thái Nguyên) đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Đến khoảng 4 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Vụ cháy khiến một người chết là ông Bùi Trung Hùng (sinh năm 1962, thường trú tại thôn Tin Đồn, xã Chợ Rã), Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Dịch vụ Ba Bể. Người bị thương là ông Phùng Văn Tiến, sinh năm 1979, thường trú tại Tiểu khu 7, xã Chợ Rã.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, ngoài thiệt hại về người, vụ cháy còn gây thiệt hại về tài sản trên 2,5 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và xử lý vụ việc theo quy định./.

