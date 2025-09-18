Chính quyền địa phương 2 cấp ở Hải Phòng: Nhân rộng những sáng kiến cải cách

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã, phường tại thành phố Hải Phòng đã triển khai nhiều sáng kiến cải cách thủ tục hành chính.

Những mô hình mới được thí điểm và nhanh chóng nhân rộng, qua đó mang lại hiệu quả rõ nét trong phục vụ người dân, thúc đẩy chuyển đổi số.

Hành chính gần dân

Những chuyển động từ cấp cơ sở sau hợp nhất cho thấy Hải Phòng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, với phương châm “gần dân, trọng dân, vì dân.”

Theo Sở Nội vụ Hải Phòng, thành phố đã ban hành Quyết định số 2821/QĐ-UBND ngày 10/7/2025 nhằm triển khai Nghị định số 118/2025/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Từ ngày 1/7/2025, Hải Phòng chính thức vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tại hai điểm: khu vực phía Tây và trụ sở chính phía Đông, tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.

Người dân đến làm thủ tục hành chính công tại phường Thiên Hương. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Đáng chú ý, tại cấp xã, phường và đặc khu, thành phố đã thành lập 114 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. Các đơn vị này được bố trí khu vực chức năng hợp lý, đảm bảo quy trình tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện.

Việc tổ chức lại bộ máy hành chính sau hợp nhất không chỉ giúp tinh gọn đầu mối, mà còn nâng cao hiệu quả phục vụ người dân ngay từ cấp cơ sở.

Hải Phòng cũng đang đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ. Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công.

Toàn bộ báo cáo ngày, tuần, tháng, quý, năm đã được điện tử hóa trên Hệ thống báo cáo thành phố. Các biểu mẫu báo cáo về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được cung cấp trực tuyến, bảo đảm tính trực quan, thuận tiện trong theo dõi và giám sát.

Thành phố còn triển khai các giải pháp đơn giản hóa quy trình thanh toán trực tuyến, tích hợp tiến độ giải quyết thủ tục hành chính trên ứng dụng Zalo nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Sổ theo dõi hồ sơ điện tử và sổ trả kết quả điện tử đã được tích hợp cho cả Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và các đơn vị cấp xã.

Tại các xã, phường, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được xây dựng quy trình nội bộ và quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố hoặc theo quy trình của bộ, ngành chủ quản. Việc này góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc tại cơ sở.

Kết quả số hóa, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố ghi nhận tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 100%, trong khi tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 98,17%.

Trong quý 3/2025, Hải Phòng tiếp nhận và giải quyết 443.221 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó, cấp thành phố xử lý 126.173 hồ sơ, cấp xã tiếp nhận 317.048 hồ sơ.

Đối với việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến quy định hành chính, từ ngày 15/6 đến ngày 14/9, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng (tại hai địa điểm) đã tiếp nhận 462 phản ánh, kiến nghị từ người dân và tổ chức.

Trong số đó, 322 phản ánh, kiến nghị đã được xử lý và công khai kết quả, 140 phản ánh còn lại đang được tiếp tục xử lý theo quy trình.

Sáng kiến từ cơ sở

Mô hình "Chính quyền thân thiện" được triển khai đồng bộ tại các xã, phường, đặc khu của Hải Phòng với phong cách làm việc mới trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân.

Chính quyền cơ sở không còn là nơi ban hành mệnh lệnh hành chính, mà trở thành điểm tựa hỗ trợ, hướng dẫn và đồng hành cùng người dân trong giải quyết thủ tục.

Toàn cảnh buổi vận hành thử nghiệm lần 2 mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng (mới) của thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Từ nền tảng đó, hàng loạt sáng kiến đã được hình thành tại cơ sở, phản ánh rõ nét tinh thần chủ động, sáng tạo của chính quyền cấp xã, phường của thành phố Hải Phòng trong phục vụ người dân.

Tại Ủy ban Nhân dân phường An Biên ra mắt mô hình “Đồng hành với nhân dân chuyển đổi số” nhằm hỗ trợ công dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính.

Mô hình không chỉ giúp giảm thời gian đi lại, chi phí thực hiện thủ tục mà còn hướng đến mục tiêu xây dựng trung tâm hành chính công “không giấy tờ” minh bạch, nhanh chóng, hiện đại.

Người dân được hướng dẫn sử dụng các nền tảng như Cổng Dịch vụ công quốc gia, phần mềm VNeID để đăng ký, nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ xử lý và nhận kết quả trực tuyến.

Chỉ sau thời gian ngắn triển khai, mô hình hỗ trợ hàng trăm lượt người dân, nhất là trong các lĩnh vực như đăng ký hưởng chế độ trợ cấp xã hội, tra cứu hồ sơ đất đai, thực hiện thủ tục đăng ký cư trú, xin giấy phép xây dựng.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính ở các địa phương được áp dụng như Mô hình Xây dựng Group Cộng đồng mạng Zalo, mạng xã hội về Trung tâm Phục vụ hành chính công tại phường An Phong với chuyên mục “Hỏi đáp, tư vấn online các thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Phong, thành phố Hải Phòng"; Bố trí công chức và đoàn viên trực, đứng hướng dẫn, điều phối từ cửa ra vào để đón tiếp và hướng dẫn nhân dân tại phường Lê Chân, xã Chí Minh, xã Hồng Châu, xã Tứ Kỳ; Mô hình “Ngày không viết” là khi người dân có yêu cầu, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã sẽ viết hộ các loại giấy tờ, hồ sơ, trừ một số thủ tục hành chính đặc thù theo quy định pháp luật không được viết hộ của xã An Khánh; hay mô hình giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho người cao tuổi của phường Phù Liễn.

Những mô hình này không chỉ mang lại tiện ích rõ rệt cho người dân mà còn giúp nâng cao hiệu quả công việc và giảm tải cho đội ngũ công chức.

Với mô hình giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho người cao tuổi của phường Phù Liễn, bà Nguyễn Thị Năng, sinh năm 1936, tổ Nam Sơn, phường Phù Liễn, ủy quyền lĩnh lương hưu trí, chia sẻ: “Tôi tuổi cao, đi lại khó khăn, nhưng nhờ cán bộ phường đến tận nhà hướng dẫn làm thủ tục, tôi thấy mình vẫn được quan tâm, được phục vụ như bao người khác. Không phải xếp hàng, không phải lo lắng, tôi thấy ấm lòng lắm.”

Mô hình giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho người cao tuổi, người yếu thế của phường Phù Liễn không chỉ thể hiện tinh thần “hành chính phục vụ”, mà còn khẳng định sự gần dân, sát dân của chính quyền cơ sở.

Cán bộ phường chủ động đến tận nơi, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục như lĩnh lương hưu, cấp giấy tờ tùy thân, xác nhận cư trú… theo đúng quy định, đảm bảo tính pháp lý và sự thuận tiện.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phù Liễn Trần Quang Hưng, cùng với mô hình, sáng kiến được hình thành từ thực tiễn, công tác kiểm soát thủ tục hành chính ở phường đã được quan tâm chỉ đạo triển khai bài bản, đồng bộ ngay từ thời điểm triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức rút ngắn thời gian, tiết kiệm kinh phí, có thể tra cứu theo dõi tình hình giải quyết hồ sơ dễ dàng, thuận tiện; xây dựng mối quan hệ thân thiện, hòa nhã giữa công chức và nhân dân, tạo được lòng tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ thực thi công vụ và bộ máy hành chính Nhà nước, góp phần nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Từ cách làm sáng tạo, khác biệt từ cơ sở đã và đang tạo ra những thay đổi lớn, thể hiện quyết tâm cải cách hành chính của thành phố Hải Phòng, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm của người dân trong quá trình xây dựng chính quyền phục vụ./.

Chính quyền địa phương 2 cấp: Hải Phòng tăng nhân lực cho cấp xã Thành phố Hải Phòng chủ trương điều động, biệt phái có thời hạn để luân chuyển, tăng cường cán bộ có chuyên môn giữa các đơn vị hành chính cấp xã, giữa cấp thành phố và cấp xã.