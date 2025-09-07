Multimedia

Chính thức vận hành đoàn tàu du lịch “Hà Nội 5 cửa ô”

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) chính thức tổ chức chạy tàu du lịch văn hóa “Hà Nội 5 cửa ô” (The Hanoi Train) trên tuyến Hà Nội-Từ Sơn (Bắc Ninh).

chinh-thuc-van-hanh-doan-tau-du-lich-ha-noi-5-cua-o-1.jpg

Từ ngày 6/9/2025, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) chính thức tổ chức chạy tàu du lịch văn hóa “Hà Nội 5 cửa ô” (The Hanoi Train) trên tuyến Hà Nội-Từ Sơn (Bắc Ninh).

Đây là sản phẩm du lịch mới nhằm quảng bá giá trị văn hóa, lịch sử và tạo thêm trải nghiệm đặc biệt cho du khách./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đoàn tàu du lịch #Hà Nội 5 cửa ô #Đường sắt Việt Nam #Trải nghiệm đặc biệt #Du khách Bắc Ninh TP. Hà Nội
