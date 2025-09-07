Chính thức vận hành đoàn tàu du lịch “Hà Nội 5 cửa ô”

Từ ngày 6/9/2025, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) chính thức tổ chức chạy tàu du lịch văn hóa “Hà Nội 5 cửa ô” (The Hanoi Train) trên tuyến Hà Nội-Từ Sơn (Bắc Ninh).
Đây là sản phẩm du lịch mới nhằm quảng bá giá trị văn hóa, lịch sử và tạo thêm trải nghiệm đặc biệt cho du khách./.
Đoàn tàu du lịch "Hà Nội 5 Cửa Ô" chính thức đón khách từ ngày 6/9/2025
Đúng 8 giờ sáng ngày 6/9, đoàn tàu thuộc tuyến tàu "Từ 5 Cửa Ô đến miền Quan họ" khởi hành từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn, hứa hẹn mang đến cho du khách trải nghiệm không gian văn hoá đậm chất Hà Nội.