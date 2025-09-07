Chính thức vận hành đoàn tàu du lịch “Hà Nội 5 cửa ô”

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Tám tăng 0,05% so với tháng trước, trong đó, có 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, 3 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm.