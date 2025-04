Cho phép thi công trở lại hạng mục không bị sự cố của thủy điện Đăk Mi 1

Trên cơ sở ý kiến của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng ngày 4/4) và xét đề nghị của Sở Công Thương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã có văn bản văn bản số 1189/UBND-KTN ngày 10/4 thống nhất cho phép thi công trở lại các hạng mục công trình không bị sự cố của thủy điện Đăk Mi 1.

Theo văn bản 1189/UBND-KTN, ông Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum, đã thống nhất cho các hạng mục không bị sự cố gồm nhà máy thủy điện, hầm dẫn nước, tháp điều áp, cửa lấy nước, đường giao thông tránh ngập lòng hồ được thi công trở lại.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đề nghị Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum (chủ dự án Thủy điện Đăk Mi 1) chỉ đạo, yêu cầu các nhà thầu liên quan trước khi thi công trở lại phải tổ chức rà soát, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế về chất lượng, công tác quản lý chất lượng và an toàn trong thi công xây dựng công trình, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Chủ đầu tư chỉ đạo, yêu cầu các nhà thầu liên quan, rà soát lại các phương án, biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong thi công các hạng mục công trình, tăng cường bố trí cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, phụ trách công tác an toàn tại công trình, thường xuyên kiểm tra, rà soát, khắc phục các hành vi, hiện tượng có nguy cơ không đảm bảo an toàn cho con người và công trình; kịp thời báo cáo lãnh đạo đơn vị có biện pháp khắc phục để đảm bảo công trình an toàn tuyệt đối.

Ngoài ra, đối với hạng mục đập dâng, đập tràn đã xảy ra sự cố, tỉnh Kon Tum đề nghị Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum và các bên liên quan tổ chức bảo vệ hiện trường, phối hợp, tạo điều kiện cho Tổ điều tra sự cố và Tư vấn kiểm định thực hiện công tác giám định nguyên nhân sự cố đảm bảo tiến độ, yêu cầu.

Cũng tại văn bản trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum giao cho các Sở Công Thương, Xây dựng cùng Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Đăk Glei và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế về chất lượng, công tác quản lý chất lượng và an toàn trong thi công xây dựng công trình; kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thi công trở lại một số hạng mục thuộc công trình thủy điện Đăk Mi 1 và các nhà thầu tham gia xây dựng, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; giao Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân huyện Đăk Glei và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum thực hiện các nội dung nêu trên; định kỳ trước ngày 10 hàng tháng, báo cáo kết quả để Ủy ban Nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo thực hiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối tại công trình thủy điện Đăk Mi 1.

Trước đó, ngày 4/4, Bộ Xây dựng đã có văn bản thống nhất xem xét cho phép thi công trở lại các hạng mục công trình không bị sự cố tại thủy điện Đăk Mi 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum quyết định việc này theo thẩm quyền.

Như TTXVN đã đưa tin, sáng ngày 31/12/2024, tại công trình thủy điện Đăk Mi 1 đã xảy ra tại nạn lao động làm 5 người chết.

Thủy điện Đăk Mi 1 có công suất 84 MW nằm trên địa bàn xã Đăk Choong huyện Đăk Glei (Kon Tum). Công trình có tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng. Nhà máy được khởi công từ năm 2009 nhưng đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành./.

