Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng trực tiếp chào đón học sinh mới tại lễ khai giảng

Ngày 5/9, cùng với cả nước, hàng trăm nghìn học sinh trên toàn thành phố Đà Nẵng đã bước vào năm học mới 2025 - 2026. Đây là năm học đầu tiên sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, mở ra nhiều thay đổi và kỳ vọng.

Khắp các trường học trên địa bàn thành phố, không khí tựu trường rộn ràng, mang theo hy vọng và quyết tâm đổi mới. Thành phố Đà Nẵng chú trọng phát triển toàn diện học sinh và xây dựng môi trường học đường thân thiện, hiện đại.

Tham dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng (xã Bà Nà), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã đặc biệt cùng các lãnh đạo địa phương, tổ chức chào đón hơn 305 em học sinh lớp 6 nhập học tại ngôi trường mới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết (áo vest) chào đón hơn 300 học sinh lớp 6 nhập học ngôi trường mới. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Hình ảnh người đứng đầu chính quyền thành phố cùng đội ngũ nhà giáo chào đón các em đã tạo nên ấn tượng đẹp, lan tỏa sự gần gũi, thân thiện trong ngày khai trường.

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng, Hồ Tấn Bửu chia sẻ, “Chúng tôi xác định năm học này sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng giáo dục toàn diện, tạo môi trường thân thiện, an toàn để các em học sinh phát huy năng lực, tự tin hội nhập”.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, năm học 2025 - 2026, ngành giáo dục thành phố tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cho tất cả học sinh. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, huy động nguồn lực cải thiện cơ sở vật chất và chất lượng dạy học.

Đặc biệt, ngành giáo dục thành phố đã tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng, với 486 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 191 trường mầm non, 146 trường tiểu học, 138 trường trung học cơ sở và 11 trường trung học phổ thông.

Hình bên trái: Hiệu trưởng Trường THCS Phạm Văn Đồng (xã Bà Nà) đánh trống khai giảng năm học mới. Hình bên phải: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tây Giang (xã biên giới) tặng quà hỗ trợ cho gia đình các em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Đáng chú ý, Đề án xây dựng nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 đã được triển khai mạnh mẽ, với tổng mức đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Đến tháng 8/2025, 112 công trình đã hoàn thành, 41 công trình đang được xây dựng và nhiều công trình khác đang chuẩn bị đầu tư.

Các dự án này không chỉ nâng cao chất lượng cơ sở vật chất mà còn giúp đáp ứng nhu cầu học 2 buổi/ngày cho học sinh, góp phần vào công cuộc nâng cao chất lượng giáo dục của thành phố./.