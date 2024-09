Có gần 46.000 chuyến của các hãng bay Việt bị ‘delay’ trong tám tháng

Máy bay của các hãng hàng không Việt Nam tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong tám tháng của năm 2024, các hãng hàng không gồm Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Vasco, Pacific Airlines), Vietjet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines đã khai thác tổng số 176.307 chuyến bay.

Trong số này, Vietnam Airlines dẫn đầu với 76.008 chuyến bay và tỷ lệ chuyến bay cất cánh đúng giờ chiếm 83%. Xếp ngay sau đó, hãng hàng không Vietjet Air đã khai thác với tổng số 75.478 chuyến bay. Bamboo Airways khai thác 9.908 chuyến với tỷ lệ đúng giờ lên tới 82,6%.

“Tính bình quân chung tỷ lệ cất cánh đúng giờ của các hãng hàng không chỉ đạt 74%,” phía Cục Hàng không Việt Nam đưa ra con số.

Ngoài ra, tám tháng qua, số chuyến bay chậm (delay) cũng chiếm tỷ lệ khá cao với 26% (tương đương 45.889/176.307 chuyến bay). Trong số đó, máy bay về muộn là nguyên nhân chính với tỷ lệ 15,6% và hãng hàng không chiếm tỷ lệ 7,6%.

Riêng trong tháng Tám, các hãng bay Việt Nam đã khai thác 22.031 chuyến, với tỷ lệ cất cánh đúng giờ đạt 75,7%. Tuy nhiên, các chuyến bay bị chậm cũng đạt con số 5.345 chuyến, chiếm tỷ lệ 24,3%.

Tính chung đến hết tháng 8/2024, sản lượng vận chuyển hành khách của các hãng hàng không Việt Nam đạt 5 triệu lượt, giảm 3,8% so với tháng 7/2024; trong đó khách quốc tế đạt 1,5 triệu lượt, tăng 2,3% so với tháng 7/2024; khách nội địa đạt 3,4 triệu lượt, giảm 6,3% so với tháng 7/2024./.

Hàng không Việt: Thị trường quốc tế tăng trưởng nhanh, nội địa sụt giảm Dù còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, ngành hàng không Việt Nam đã có những bước phục hồi rất nhanh chóng, đặc biệt là mạng đường bay quốc tế và lượng hành khách vận chuyển.