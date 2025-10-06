Công an thành phố Hà Nội chung tay khắc phục hậu quả bão số 10

Sáng 6/10, trong không khí trang nghiêm của Lễ chào cờ tháng 10, Công an thành phố Hà Nội đã phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10.

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội và truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an Thủ đô “vì nước quên thân, vì dân phục vụ.”

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đánh giá, trong tháng 9/2025, Công an thành phố đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều phương án, kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn gần 200 sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn, đặc biệt, là các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và sự kiện “Ngày hội Vì Thủ đô bình yên.”

Cùng với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, các đoàn công tác của đơn vị đã trực tiếp làm việc với Công an cấp xã, phường và chính quyền địa phương để đánh giá toàn diện công tác Công an ở cơ sở, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Công an thành phố đã kiện toàn Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu; sắp xếp, bố trí lại các phân trại tạm giam; củng cố mô hình tài chính, kế toán tại các đơn vị. Đặc biệt, việc điều tiết, bố trí quân số cho 126 công an xã, phường bước đầu đạt hiệu quả tích cực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ.

Ngay sau Lễ chào cờ, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10. Cơn bão số 10 và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội.

Theo thống kê sơ bộ, bão đã khiến 65 người chết và mất tích, 153 người bị thương; hàng trăm nghìn ngôi nhà hư hỏng, hàng chục nghìn ha lúa, hoa màu và thủy sản bị cuốn trôi. Nhiều công trình hạ tầng, trường học, trạm y tế, giao thông, điện lực bị ảnh hưởng nặng nề.

Trước tình hình đó, lực lượng Công an toàn quốc nói chung và Công an Thủ đô nói riêng đã tích cực ứng trực 24/24 giờ, phối hợp với chính quyền địa phương di dời dân, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả bão lũ.

Phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách,” Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ ủng hộ ít nhất một ngày lương hoặc nhiều hơn tùy điều kiện, gửi tới đồng bào vùng bão lũ.

“Mỗi sự đóng góp hôm nay, dù nhỏ hay lớn, đều là biểu hiện cụ thể của tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và bản lĩnh người chiến sỹ Công an nhân dân; tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp "vì nước quên thân, vì dân phục vụ,” Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh.

Sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động nhằm hưởng ứng phong trào ủng hộ đồng bào vùng bão. Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông kêu gọi mỗi cán bộ, chiến sỹ quyên góp ít nhất một ngày lương, chung tay cùng cả nước hướng về miền Trung ruột thịt. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được chuyển tới đồng bào vùng bị thiệt hại thông qua Công an thành phố Hà Nội./.

