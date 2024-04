Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn của tỉnh Nghệ An: “Áo cũ đã chật”

Lực lượng chức năng tăng cường thời gian giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. (Ảnh: Duy Hưng/TTXVN)

Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn thuộc xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, là cửa khẩu Quốc tế duy nhất ở tỉnh Nghệ An, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và là cửa ngõ giao thương, hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Thế nhưng, cửa khẩu này có cơ sở hạ tầng chật hẹp, trang bị máy móc phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát đã cũ và xuống cấp, trong khi lưu lượng phương tiện xuất nhập cảnh lớn, nhất là dịp cao điểm, ảnh hưởng lớn đến quá trình xuất, nhập cảnh.

Anh Nguyễn Hữu Quý, lái xe đầu kéo chuyên tuyến Cửa Lò-Xieng Khouang của Lào, cho biết tình trạng ách tắc trên cửa khẩu này xảy ra thường xuyên, ảnh hưởng lớn hoạt động vận tải. Bình thường, anh có thể lái xe đi, về trong một ngày, nhưng hiện nay, do tình trạng ách tắc ở khu vực Cửa khẩu cùng với tuyến đường từ Cửa Lò đi Xieng Khouang xuống cấp, nên thời gian di chuyển của anh phải tăng lên 2-3 ngày. Ngoài ra, tại Cửa khẩu cũng không có bến đỗ, các phương tiện giao thông phải dừng, đỗ ngay trên Quốc lộ 7, gây mất an toàn giao thông.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn những ngày đầu tháng Tư này, các phương tiện lưu thông gia tăng đột biến. Quốc lộ 7, khu vực gần cửa khẩu để chờ thông quan, có nhiều đoạn cua gấp nhưng chỉ vỏn vẹn 2 làn xe rộng chưa đến 8m, cùng với lề đường hẹp, tình trạng xe trọng tải lớn dừng, đỗ tại đoạn đường này đã ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân.

Ông Hờ Giống Dì, bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, cho biết tình trạng ách tắc trên tuyến quốc lộ này xảy ra thường xuyên, đặc biệt là vào thời điểm trước và sau Tết. Tình trạng xe tải trọng lớn dừng, đỗ kéo dài hàng km diễn ra hàng tháng nay đã khiến cuộc sống người dân xáo trộn.

Theo đại diện Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, trước đây chỉ có từ 120-150 lượt phương tiện đến làm thủ tục trong một ngày, thời gian gần đây, số phương tiện tăng lên nhanh chóng, nhiều ngày có 250-300 lượt phương tiện xuất nhập cảnh. Dù các đơn vị đã nỗ lực đẩy nhanh các thủ tục xuất, nhập cảnh, nhưng việc Cửa khẩu không có bến bãi đỗ xe cũng khiến tình trạng ùn tắc diễn ra thời điểm này.

Thiếu tá Nguyễn Bá Dũng, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con bản Khánh Thành, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Văn Tý/TXVN)

Thượng tá Nguyễn Hồng Đức, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, cho biết thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024, lượng người và phương tiện xuất, nhập cảnh có chiều hướng gia tăng, dẫn đến tình trạng ùn tắc. Để đẩy nhanh thực hiện các thủ tục xuất, nhập cảnh, đơn vị đã chủ động nghiên cứu bổ sung, đổi mới phương án làm thủ tục, kiểm tra, kiểm soát, nhưng vẫn đảm bảo đúng quy trình, quy định, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân thông thương. Đồng thời, đơn vị tăng cường tuyên truyền, vận động các lái xe chấp hành nghiêm quy định tại khu vực Cửa khẩu, không giành đường, vượt ẩu, lấn làn.

Ngoài ra, việc Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn không có bến bãi dành cho các xe chở hàng tại khu vực cửa khẩu không chỉ ảnh hưởng đến việc xuất nhập cảnh của các phương tiện giao thông mà còn ảnh hưởng đến việc tổ chức chợ biên nơi đây.

Ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn, cho biết việc tổ chức chợ biên ở Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế, mà còn góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết cho cho nhân dân hai bên cửa khẩu. Tuy nhiên, hiện nay cơ sở hạ tầng Cửa khẩu chật hẹp, các phương tiện giao thông không có bến dừng, đỗ, nên đến các chợ phiên vào dịp cuối tuần, cơ quan chức năng Lào phải tạm dừng xe lưu thông, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của doanh nghiệp, địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm có những giải pháp tháo gỡ.

Để giải quyết tình trạng ách tắc tại cửa khẩu, tháng 10/2023, Đoàn công tác liên ngành 2 tỉnh Nghệ An và Xieng Khouang (Lào) đã tổ chức hội nghị thống nhất, đề nghị lên cấp có thẩm quyền của mỗi bên sớm triển khai khảo sát, bổ sung quy hoạch mới khu vực cửa khẩu theo hướng mở rộng tối đa phạm vi, mở rộng khu vực chợ biên giới nhưng không ảnh hưởng đến đường biên cột mốc; đầu tư kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng bảo đảm cho phương tiện, hàng hóa tập kết chờ làm thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu của mỗi bên.

Hai bên cũng nhất trí đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép di chuyển barie số 2 ra sát biển báo khu vực Cửa khẩu, nhằm kéo dài khoảng cách giữa barie số 1 và barie số 2; đồng thời, sớm đầu tư, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn hai phía Cửa khẩu, nhằm bảo đảm cho các phương tiện giao thông dừng, đỗ để chờ vào khu vực làm thủ tục và các phương tiện giao thông khác đi lại thuận lợi./.

