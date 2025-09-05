Cục Dự trữ Liên bang có thêm cơ sở cho việc cắt giảm lãi suất

Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới trong tuần trước đã tăng mạnh hơn dự kiến, trong khi nhu cầu tuyển dụng của các chủ sử dụng lao động tư nhân chậm lại trong tháng 8/2025, một dấu hiệu nữa cho thấy thị trường việc làm nước này đang yếu đi.

Bộ Lao động cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng 8.000 lên mức 237.000 đơn đã điều chỉnh theo mùa trong tuần kết thúc vào ngày 30/8. Các nhà kinh tế được Reuters khảo sát đã dự báo con số này là 230.000 đơn.

Tỷ lệ sa thải vẫn tương đối thấp do các doanh nghiệp thường giữ chân người lao động sau những khó khăn trong việc tìm kiếm lao động trong đại dịch, khiến thị trường lao động bị đình trệ. Tuy nhiên, môi trường kinh tế bất ổn, bắt nguồn từ chính sách thương mại bảo hộ, đã khiến các doanh nghiệp ngần ngại trong việc tăng cường tuyển dụng.

Sự do dự trong việc tuyển dụng đồng nghĩa với việc những người bị mất việc gặp khó khăn khi tìm kiếm cơ hội mới. Báo cáo về đơn xin trợ cấp thất nghiệp cho thấy số người nhận trợ cấp sau tuần đầu tiên nhận được hỗ trợ đã giảm 4.000 người xuống còn 1,94 triệu người trong tuần kết thúc vào ngày 23/8.

Các báo cáo được công bố một ngày sau khi số liệu của chính phủ cho thấy số người thất nghiệp nhiều hơn số cơ hội việc làm trong tháng 7/2025, lần đầu tiên kể từ đại dịch COVID-19.

Tăng trưởng việc làm đã chững lại, khi các nhà kinh tế cho là do thuế quan mà Tổng thống Donald Trump áp đặt và việc tăng cường kiểm soát người nhập cư đang cản trở việc tuyển dụng tại các công trường xây dựng và nhà hàng.

Giám đốc đầu tư tại Comerica Wealth Management, Eric Teal, cho rằng thị trường lao động ngày càng yếu đi, khi sự không chắc chắn về chính sách thuế quan vẫn tiếp tục, những thay đổi về chính sách nhập cư có hiệu lực và việc ứng dụng AI ngày càng rộng rãi hơn. Điểm tích cực là số liệu việc làm càng yếu, càng có nhiều cơ sở cho việc cắt giảm lãi suất.

Sách Be (Beige Book) của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) công bố ngày 3/9 lưu ý rằng các công ty đang do dự trong việc tuyển dụng lao động do nhu cầu yếu hơn hoặc do những yếu tố không chắc chắn.

Thị trường lao động có thêm dấu hiệu yếu đi với Báo cáo Việc làm Quốc gia của ADP cho thấy việc làm trong khu vực tư nhân đã tăng 54.000 trong tháng 8/2025, sau khi tăng 106.000 việc làm trong tháng 7/2025.

Theo Sách Be, các hoạt động sản xuất và tình hình việc làm tại Mỹ về cơ bản không thay đổi trong các tháng vừa qua, trong khi giá cả tăng nhẹ. Điều này cho thấy kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu chững lại nhưng nhìn chung vẫn ổn định, khiến Fed dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất khoảng 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp vào ngày 16-17/9 tới.

Thị trường lao động trì trệ có thể khiến Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này, mặc dù điều này còn phụ thuộc vào báo cáo việc làm tháng 8/2025 sẽ được công bố vào ngày 5/9 và số liệu về giá tiêu dùng vào tuần tới.

Các nhà kinh tế đang chuẩn bị cho một tháng tăng trưởng việc làm tiếp tục ảm đạm khi Bộ Lao động công bố báo cáo việc làm được theo dõi chặt chẽ. Một cuộc khảo sát của Reuters với các nhà kinh tế ước tính số việc làm phi nông nghiệp tăng 75.000 vào tháng 8/2025, sau khi tăng 73.000 việc làm vào tháng 7/2025. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ tăng từ 4,2% lên 4,3%.

Tháng trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã đề cập đến khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách sắp tới, thừa nhận những rủi ro gia tăng trên thị trường lao động, nhưng cũng nói thêm rằng lạm phát vẫn là một mối đe dọa. Fed đã giữ nguyên lãi suất chuẩn qua đêm trong khoảng 4,25-4,5% kể từ tháng 12/2024.

Trong bài phát biểu được gửi tới Ủy ban Ngân hàng của Thượng viện ngày 3/9, ông Stephen Miran, người được Tổng thống Donald Trump đề xuất vào vị trí Thống đốc Fed, nhấn mạnh vai trò của Fed là ngăn chặn nguy cơ kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái và tình trạng siêu lạm phát, do đó ông ủng hộ vai trò độc lập của Fed.

Trong khi đó, hai Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa là Mike Rounds (bang South Dakota) và Thom Tillis (bang North Carolina) cho biết bà Lisa Cook vẫn đang giữ vị trí là Thống đốc Fed và vụ việc cáo buộc gian lận hồ sơ vay thế chấp vẫn chưa ngã ngũ, do đó họ sẽ không đồng ý xem xét bất kỳ ứng cử viên nào cho đến khi có phán quyết của Tòa án liên quan đến vụ việc. Như vậy, khả năng can thiệp của Tổng thống Trump vào các quyết định của Fed tại kỳ họp sắp tới có thể sẽ mong manh hơn./.

Các ngân hàng lớn chuyển hướng dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 Phát biểu của Chủ tịch Fed tại hội nghị chuyên đề ở Jackson Hole đã cho thấy sự thay đổi trong phản ứng của Fed, với trọng tâm hiện được đặt nhiều hơn vào các rủi ro trên thị trường lao động.