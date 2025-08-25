Các ngân hàng lớn chuyển hướng dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9

Các ngân hàng đầu tư lớn như Barclays, BNP Paribas và Deutsche Bank, hiện dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9/2025 sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell thay đổi quan điểm về những rủi ro gia tăng trên thị trường lao động.

Phát biểu của ông Powell vào cuối tuần trước tại hội nghị chuyên đề ở Jackson Hole đã cho thấy sự thay đổi trong phản ứng của Fed, với trọng tâm hiện được đặt nhiều hơn vào các rủi ro trên thị trường lao động.

Ông Powell nói tình hình bất thường hiện nay cho thấy rủi ro về việc làm đang gia tăng, đồng thời cảnh báo rằng những rủi ro này có thể nhanh chóng hiện hữu, với việc làm bị cắt giảm và tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt.

Barclays đã đẩy dự báo về thời điểm Fed cắt giảm lãi suất từ tháng 9/2026 lên sớm hơn là tháng 9/2025, cho rằng bài phát biểu của ông Powell đã đưa ra "xu hướng nới lỏng" chính sách tiền tệ.

Các nhà kinh tế của BNP Paribas đề cập đến việc ông Powell đã nói rõ rằng Fed dự định sẽ thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2025, trừ phi các số liệu gây ra những trở ngại.

BNP Paribas cũng nhận định Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 12 năm nay, ngược lại với những kêu gọi lâu nay về việc Fed nên giữ nguyên lãi suất.

Trong khi đó, cả Macquarie và Deutsche Bank đều điều chỉnh dự báo về các đợt cắt giảm lãi suất tương ứng vào tháng 9/2025 và tháng 12/2025, cho rằng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm mỗi lần trong cả hai tháng này.

Morgan Stanley và BofA là hai ngân hàng lớn không dự báo Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 9/2025. Morgan Stanley cho rằng động thái này có thể xảy ra nếu số liệu việc làm và lạm phát sắp tới cho thấy sự suy yếu hơn nữa.

Trong khi đó, Goldman Sachs và J.P. Morgan tái khẳng định kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2025, phù hợp với quan điểm chung của thị trường rằng số liệu yếu hơn có thể đảm bảo việc nới lỏng chính sách.

Theo Công cụ FedWatch của CME, các thị trường hiện đang nhận định có 87% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách tháng 9/2025, tăng so với mức 75% trước bài phát biểu của ông Powell./.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực đối với Fed Tổng thống Mỹ liên tục công kích Chủ tịch Fed Jerome Powell, yêu cầu cắt giảm mạnh lãi suất để hỗ trợ thị trường nhà ở và cho rằng Fed đang gây thiệt hại cho nền kinh tế khi giữ lãi suất cao.