Hội nghị ngân hàng Jackson Hole - tâm điểm của thị trường trong tuần này

Hội nghị thường niên về chính sách kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Jackson Hole, Wyoming, sẽ khai mạc vào tối 21/8 (giờ địa phương).

Bài phát biểu ngày 22/8 của Chủ tịch Fed Jerome Powell được kỳ vọng sẽ công bố khuôn khổ chính sách mới - chiến lược mà Fed sẽ sử dụng để đạt mục tiêu về lạm phát và việc làm.

Ông Powell cũng có thể hé lộ quan điểm trước cuộc họp chính sách tháng 9/2025. Từ đầu năm đến nay, Fed giữ nguyên lãi suất, chờ đánh giá tác động từ chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với kinh tế Mỹ.

Trong bối cảnh lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% và thị trường lao động có dấu hiệu chậm lại, các nhà hoạch định chính sách Fes đang chia rẽ về thời điểm cắt giảm lãi suất.

Bài phát biểu của ông Powell có thể cho thấy mức độ ủng hộ đối với khả năng hạ lãi suất ngay trong tháng Chín, khi Nhà Trắng gia tăng sức ép yêu cầu Fed nới lỏng chính sách tiền tệ.

Dữ liệu kinh tế Mỹ công bố tuần trước chưa đủ để thay đổi nhiều quan điểm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi của Mỹ (không tính thực phẩm và năng lượng) tăng mạnh nhất kể từ đầu năm, song giá các mặt hàng chịu tác động thuế quan không tăng nhiều như lo ngại.

Trong khi đó, một báo cáo khác cho thấy áp lực giá đối với doanh nghiệp ngày càng lớn, còn doanh số bán lẻ tăng trong hai tháng qua, dù tâm lý tiêu dùng lại suy yếu do lo ngại lạm phát và việc làm.

Theo Bloomberg Economics, ông Powell có cơ hội giải tỏa đồn đoán tại hội nghị Jackson Hole. Năm ngoái, ông từng dùng sự kiện này để báo hiệu Fed sẵn sàng hạ lãi suất. Tuy nhiên, năm nay bối cảnh đã khác và nhiều khả năng thông điệp sẽ thận trọng hơn.

Hội nghị Jackson Hole cũng là dịp để lãnh đạo các ngân hàng trung ương khác bày tỏ quan điểm, trong bối cảnh Fed chịu nhiều chỉ trích từ ông Trump.

Chủ đề độc lập của ngân hàng trung ương dự kiến sẽ được bàn thảo bên lề sự kiện. Ngoài ra, một số nhà kinh tế sẽ trình bày nghiên cứu mới, cùng phiên thảo luận có sự tham dự của các lãnh đạo ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới.

Ngoài Hội nghị Jackson Hole, tuần này cũng chứng kiến một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng từ các quốc gia và khu vực trên toàn cầu.

Tại Mỹ, lịch công bố dữ liệu kinh tế tuần này khá thưa thớt, tập trung vào thị trường nhà ở. Chi phí vay rẻ hơn có thể thúc đẩy nhu cầu nhà ở, trong khi khả năng chi trả hiện là rào cản lớn đối với thị trường này.

Tâm điểm tại khu vực châu Á là Ngân hàng Dự trữ New Zealand. Ngân hàng dự kiến nối lại chu kỳ nới lỏng tiền tệ trong cuộc họp ngày 20/8, với mức hạ lãi suất cơ bản 0,25 điểm phần trăm, xuống 3%, nhằm hỗ trợ thị trường lao động.

Ngân hàng trung ương Indonesia được cho là sẽ giữ nguyên chính sách, còn Trung Quốc nhiều khả năng duy trì lãi suất cho vay kỳ hạn 1 và 5 năm.

Một loạt số liệu kinh tế sẽ cho thấy tác động từ thuế quan của Mỹ. Hàn Quốc công bố dữ liệu thương mại sớm của tháng 8, trong khi Nhật Bản, Singapore, New Zealand và Malaysia sẽ phát hành báo cáo tháng Bảy.

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất tại Nhật Bản, Ấn Độ và Australia dự kiến sẽ được công bố ngày 21/8 cũng được theo dõi sát sao.

Tại châu Âu, tâm điểm là số liệu lạm phát tháng 7/2025 của Anh, với dự báo tăng lên 3,7% so với mức tăng 3,6% tháng trước, tiến gần đỉnh 4% vào tháng 9/2025. Anh cũng sẽ công bố doanh số bán lẻ vào cuối tuần này, trong khi các chỉ số PMI Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và Anh sẽ phản ánh sức khỏe hoạt động tư nhân.

Xuất khẩu Thụy Sỹ, dự kiến công bố hôm 21/8 sẽ cung cấp thêm dữ liệu về thương mại với Mỹ, sau khi nước này phải chịu mức thuế cao nhất trong số các quốc gia phát triển.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde sẽ phát biểu tại Geneva (Thụy Sỹ) hôm 20/8, được kỳ vọng sẽ làm rõ hơn triển vọng chính sách./.

