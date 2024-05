Cục Hàng không : Có 25 vụ việc uy hiếp an toàn bay trong tháng Năm

Máy bay của các hãng hàng không tại Sân bay Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cục Hàng không Việt Nam vừa có báo cáo số liệu về tai nạn, sự cố hàng không và chỉ số an toàn hàng không lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay trong tháng Năm (từ ngày 15/4 đến ngày 14/5/2024).

Theo số liệu báo cáo của các đơn vị, tính đến ngày 14/5, có 29 sự cố, vụ việc thuộc lĩnh vực khai thác cảng hàng không, trong đó 25 vụ việc uy hiếp an toàn mức E (các vụ việc không uy hiếp trực tiếp đến an toàn hàng không nhưng có ảnh hưởng đến quá trình cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay); 4 sự cố mức D (sự cố phương tiện va chạm với phương tiện, trang thiết bị hoặc với người; sự cố làm ảnh hưởng đến an toàn khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay).

“Sự cố nguy cơ uy hiếp an toàn của tháng Năm giảm 7 sự cố so với tháng trước đó. Đặc biệt, trong tháng Năm không có tai nạn hàng không xảy ra tại các cảng hàng không, sân bay,” báo cáo Cục Hàng không Việt Nam cho thấy.

Nhiều vụ chiếu đèn laser ảnh hưởng đến an toàn bay tại Nội Bài Lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết vẫn còn hiện tượng chiếu laser, thả đèn trời, bóng bay, thả diều,… vi phạm an toàn tĩnh không sân bay, nguy cơ uy hiếp an toàn hoạt động bay.

Phân loại theo mức độ uy hiếp an toàn, theo báo cáo, chiếm phần lớn là chỉ số sự cố máy bay là 21 vụ việc (giảm 2 vụ so với tháng Tư).

Phía Cục Hàng không Việt Nam cũng chỉ ra nguyên nhân của các sự cố này là do máy bay đỗ không đúng vạch dừng bánh mũi (11 trường hợp), máy bay bị chiếu đèn lazer (4 vụ việc), một sự cố vật thể bay, một sự cố vi phạm khoảng cách an toàn với máy bay, phát hiện một trường hợp động vật xâm nhập khu bay…/.