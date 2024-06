Giá vé bay ‘hạ nhiệt’, nhiều đường bay đến các điểm du lịch vẫn ế khách

Hành khách làm thủ tục máy bay tại Sân bay Nội Bài. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Dù thời điểm hiện tại đã bắt đầu bước vào mùa cao điểm Hè 2024, tuy nhiên theo ghi nhận trên các đường bay nội địa, giá vé máy bay đã “hạ nhiệt” và tỷ lệ đặt chỗ còn khá thấp.

Giá vé bay rẻ, tỷ lệ đặt chỗ thấp

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, tỷ lệ đặt chỗ trong giai đoạn từ ngày 15/6-15/7/2024 vẫn ở mức trung bình thấp, các ngày cận kề có tỷ lệ đạt chỗ cao hơn song chỉ xuất hiện trên một số đường bay kết nối các điểm du lịch từ các địa phương.

Cụ thể, tỷ lệ đặt chỗ bình quân trên các đường bay từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến các địa phương đạt khoảng trên 50% trong các ngày cận kề và rơi vào cuối tuần (15-17/6), với các ngày xa hơn tỷ lệ này dao động ở mức chỉ từ 20-40%.

Một số đường bay du lịch từ Hà Nội/Thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ cao hơn bình quân như Hà Nội-Quy Nhơn (80,7% ngày 15/6; 72,5% ngày 16/6), Hà Nội-Phú Quốc (74,9% ngày 15/6), Hà Nội-Nha Trang (73,3% ngày 15/6 và 64,9% ngày 16/6), Thành phố Hồ Chí Minh-Nha Trang (77,7% ngày 15/6), Thành phố Hồ Chí Minh-Điện Biên (78,3% ngày 15/6).

Trên các đường bay theo chiều từ các địa phương đến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ đặt chỗ cũng ghi nhận diễn biến tương tự, với tỷ lệ đạt bình mức trên 60% trong các ngày cận kề và 20-40% trong các ngày xa hơn.

Các đường bay từ địa phương có các điểm du lịch nổi bật cũng xuất hiện một số chặng có tỷ lệ cao hơn, như Nha Trang-Hà Nội (70,5% ngày 15/6; 75,7% ngày 16/6), Huế-Hà Nội (76,9% ngày 15/6; 93,4% ngày 16/6), Quy Nhơn-Hà Nội (89,4% ngày 15/6; 87,5% ngày 16/6), Đồng Hới -Thành phố Hồ Chí Minh (82,5% ngày 15/6; 88,3% ngày 16/6).

Về giá vé máy bay, trên các trang thông tin điện tử, các hãng hàng không Việt Nam công bố nhiều mức giá vé cho các chặng bay khai thác, trong đó có nhiều mức giá thấp hơn đáng kể so với mức tối đa theo quy định đối với hạng phổ thông cơ bản trên các đường bay nội địa.

Đơn cử, so sánh giá vé khởi hành ngày kế cận và vào cuối tuần là ngày 15/6, trên chặng bay có tỷ lệ đặt chỗ cao như Hà Nội-Quy Nhơn, các hãng có các mức giá chưa gồm thuế, phí dao động từ 1,9 triệu đồng (Bamboo Airways) đến 2,4 triệu đồng (Vietnam Airlines), tương đương từ 67-83% mức tối đa theo quy định (2,89 triệu đồng).

Máy bay của các hãng hàng không tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với chặng Hà Nội-Phú Quốc, giá vé chưa gồm thuế, phí dao động từ 2,7 triệu đồng (Vietnam Airlines) đến 3,4 triệu đồng (Vietjet Air), tương đương 69-87% % mức tối đa theo quy định (4 triệu đồng).

Với các ngày khởi hành xa hơn, càng có nhiều mức giá thấp được các hãng công bố để hành khách có nhu cầu lựa chọn.

“Có thể thấy, khi có kế hoạch đặt vé máy bay từ sớm và xa ngày khởi hành, ngoài việc có nhiều cơ hội đặt được chỗ trên những chặng bay, hành khách cũng sẽ có nhiều lựa chọn các mức giá phù hợp với điều kiện và nhu cầu di chuyển của mình,” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho hay.

Bên cạnh đó, việc hành khách xây dựng kế hoạch di chuyển và lựa chọn đặt vé từ sớm cũng sẽ tạo điều kiện để các hãng hàng không Việt Nam bố trí nguồn lực, tối ưu hoạt động khai thác máy bay, hạn chế việc việc hủy chuyến và giảm áp lực trong bối cảnh đội máy bay của các hãng bị thu hẹp như hiện nay.

Giá vé bay sẽ còn tăng 3-7%

Theo ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, năm tháng đầu năm 2024, tổng thị trường hành khách ước đạt 38,1 triệu khách, tăng 6,7% so với cùng kỳ 2023 và bằng 98% so cùng kỳ 2019. Trong đó, thị trường quốc tế đạt 21,1 triệu khách, tăng 44,3% so với cùng kỳ 2022 và tăng 3% so cùng kỳ 2019; riêng thị trường nội địa đạt 17 triệu khách, giảm 19,4% so với cùng kỳ 2023 và bằng 92% so cùng kỳ 2019.

Ông Cẩm cho biết theo nghiên cứu, đánh giá của Hiệp hội các hãng hàng không châu Á-Thái Bình Dương (AAPA), giá vé máy bay trên thế giới hiện nay và trong thời gian tới đây sẽ có xu hướng tăng cao hơn so với thời điểm trước.

“Với tình trạng các hãng hàng không phải đối mặt chi phí nhiên liệu cao, những thay đổi về tính bền vững, tình hình nâng cấp đội bay, việc bổ sung thuê/mua, bảo dưỡng máy bay, vấn đề thiết hụt nhân lực, giá phục vụ tại các cảng hàng không… tiếp tục diễn ra như hiện nay, dự báo giá vé máy bay toàn cầu sẽ tăng 3-7% trong năm 2024 và sẽ tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam nhìn nhận.

Với tình trạng thiếu hụt máy bay và giá nhiên liệu biến động, giá vé máy bay sẽ tiếp tục tăng trong năm nay. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Xác định được các khó khăn, thách thức trong năm 2024, hàng không Việt Nam đã triển khai sớm các giải pháp hạn chế tối đa những tác động tiêu cực, bảo đảm cung ứng phù hợp, Cục Hàng không Việt Nam đã tạo điều kiện cho các hãng hàng không tăng cường hoạt động, tối ưu khai thác đội máy bay hiện hữu; đẩy nhanh quá trình tìm kiếm, đàm phán thuê máy bay bổ sung trong giai đoạn cao điểm; bảo đảm hiệu quả công tác điều phối giờ cất, hạ cánh; điều chỉnh thời gian hoạt động khai thác máy bay trong ngày của các hãng trong việc giảm thời gian quay đầu máy bay để chuyển tiếp chặng bay.

Cục Hàng không cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện đúng quy định về giá vận chuyển hành khách đồng thời khuyến khích các hãng hàng không nghiên cứu, tiết giảm chi phí, triển khai các chính sách khuyến mãi, ưu đãi giá vé cho hành khách trên các đường bay nội địa phù hợp.../.