An Giang: Khánh thành tuyến tránh thành phố Long Xuyên

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang cắt băng khánh thành tuyến tránh thành phố Long Xuyên. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Sáng 16/6, tại thành phố Long Xuyên (An Giang), Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức khánh thành Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên.

Dự lễ khánh thành có bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, cùng các nguyên lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên có tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Dự án được khởi công vào ngày 18/1/2022, đi qua huyện Vĩnh Thạnh, quận Thốt Nốt (Cần Thơ) và thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) với chiều dài toàn tuyến 15,3km và đoạn nâng cấp cải tạo Quốc lộ 80 với chiều dài khoảng 2km.

Dự án được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m bao gồm 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và lề đường, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Riêng đoạn cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 80 (Cần Thơ) hiện hữu, đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp 4 đồng bằng, vận tốc 60 km/h.

Các phương tiện lưu thông trên tuyến tránh thành phố Long Xuyên, An Giang sau lễ khánh thành. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết trong hệ thống Quốc lộ qua địa phận tỉnh An Giang, Quốc lộ 91 là tuyến đường giao thông độc đạo, nối từ Cần Thơ đi An Giang và qua Campuchia, với vai trò vừa đảm bảo an ninh quốc phòng, vừa phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng nói chung, của tỉnh An Giang nói riêng.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, đoạn Quốc lộ 91 qua nội ô thành phố Long Xuyên đã quá tải, lưu lượng xe qua đoạn đường này tăng cao, thường xuyên gây ùn tắc, mất an toàn giao thông nhất là vào giờ cao điểm và các dịp lễ hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh dự án được hoàn thành sau hơn 2 năm thi công đáp ứng sự kỳ vọng và mong mỏi của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân của An Giang.

Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển, mở rộng không gian đô thị cho thành phố Long Xuyên; góp phần rất lớn trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giải tỏa sự ùn tắc giao thông đối với tuyến Quốc lộ 91 đoạn qua nội ô thành phố Long Xuyên, tạo thuận lợi cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, ưu tiên dành nguồn lực lớn để tập trung đầu tư nhiều công trình kết cấu hạ tầng giao thông quy mô lớn, hiện đại tại khu vực Tây Nam Bộ, tạo điều kiện kết nối thông suốt, thuận lợi với Thành phố Hồ Chí Minh, vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ và với cả nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

"Dự án xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên sau hơn 2 năm triển khai thi công đã hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào khai thác, đáp ứng được mong mỏi của bà con nhân dân, góp phần giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 91, trung tâm thành phố Long Xuyên, đồng thời rút ngắn thời di chuyển từ thành phố Châu Đốc về cầu Vàm Cống còn khoảng 1 giờ so với 2 giờ như hiện nay," Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm nói.

Để công trình đưa vào khai thác an toàn, phát huy hiệu quả đầu tư, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cùng với các chủ thể có liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đầu tư xây dựng cùng với các cấp chính quyền địa phương tập trung hoàn thiện các hạng mục phụ trợ còn lại, tổ chức thực hiện tốt quản lý, duy tu sửa chữa thường xuyên.

Trong số đó, đặc biệt quan tâm đến hướng dẫn phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong quá trình khai thác.

Dự án xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên đưa vào hoạt động giúp mạng lưới hạ tầng giao thông của An Giang có thêm một mảnh ghép quan trọng giảm tải áp lực giao thông qua trung tâm thành phố Long Xuyên, tăng tính kết nối giữa An Giang với các tỉnh, thành lân cận vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cùng với các dự án đã và đang triển khai như Lộ Tẻ-Rạch Sỏi, cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống, tuyến nối cầu Vàm Cống-cầu Cao Lãnh, cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên được đưa vào khai thác sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh An Giang - tỉnh có tới 100km đường biên giới, có vị trí thông thương quan trọng giữa Đồng bằng sông Cửu Long với các nước Đông Nam Á./.

An Giang: Tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải của Việt Nam và Campuchia Tỉnh An Giang có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị sớm cho phép cặp cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương-Kaam Samnor được thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia.