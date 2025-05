Cựu Phó Vụ trưởng Bộ Công Thương bị đề nghị 12-13 năm tù về tội nhận hối lộ

Chiều 28/5, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Nguyễn Lộc An cùng 3 bị cáo khác trong vụ án sai phạm cấp phép kinh doanh xăng dầu chuyển sang phần tranh luận.

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 4 bị cáo.

Trong đó, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Nguyễn Lộc An bị Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án từ 12-13 năm tù về tội “Nhận hối lộ,” tổng hợp với hình phạt 4 năm tù tại Bản án hình sự phúc thẩm ngày 12/5/2025 của Tòa án Nhân dân Cấp cao 3, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung theo quy định của pháp luật.

Ngoài án phạt tù, Viện Kiểm sát còn đề nghị Tòa cấm bị cáo An đảm nhiệm chức vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại từ 4-5 năm kể từ ngày bị cáo chấp hành xong hình phạt tù. Đồng thời, phạt bổ sung bị cáo An 100 triệu đồng.

Ba bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Tuấn Quỳnh (sinh năm 1964, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Long Hưng) bị đề nghị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đưa hối lộ.”

Trần Trác Việt Đức (sinh năm 1990, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại, tư vấn, đầu tư, xây dựng Bách Khoa Việt) bị đề nghị từ 11-12 năm tù và Đỗ Thị Tuyết Nga (sinh năm 1979, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thương mại, tư vấn, đầu tư, xây dựng Bách Khoa Việt) từ 3-4 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí."

Ngoài ra, Đức và Nga còn bị Viện Kiểm sát đề nghị cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đến kinh doanh xăng dầu trong thời hạn từ 1-3 năm kể từ khi bị cáo chấp hành xong hình phạt tù.

Bản luận tội nêu rõ do Công ty cổ phần Thương mại, tư vấn, đầu tư, xây dựng Bách Khoa Việt (Công ty Bách Khoa Việt) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Long Hưng (Công ty Long Hưng) không đủ điều kiện được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo quy định nên từ tháng 1-9/2015, Trần Thị Loan Phương (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Bách Khoa Việt) và Nguyễn Tuấn Quỳnh đã nhờ Nguyễn Lộc An (Trưởng Đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đối với Công ty Bách Khoa Việt và Công ty Long Hưng) tạo điều kiện cho 2 công ty được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trái pháp luật.

Nguyễn Lộc An mặc dù biết rõ 2 công ty không đủ điều kiện được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu nhưng với động cơ, mục đích vụ lợi, An vẫn đồng ý và hướng dẫn Trần Thị Loan Phương, Nguyễn Tuấn Quỳnh hợp thức hồ sơ để trên cơ sở này An tạo điều kiện giúp.

Nguyễn Lộc An đã chủ động gợi ý Trần Thị Loan Phương và Nguyễn Tuấn Quỳnh đưa tiền cho An để được An tạo điều kiện nên Phương đã đưa cho An 9,2 tỷ đồng, Quỳnh đưa cho An 5 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Lộc An. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Quá trình chỉ đạo kiểm tra thực tế điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đối với 2 công ty này, Nguyễn Lộc An đã chỉ đạo các thành viên Đoàn kiểm tra không kiểm tra hết toàn bộ hệ thống cửa hàng, đại lý mà chỉ kiểm tra xác suất một số cửa hàng, đại lý; không kiểm tra thực tế kho tiếp nhận xăng dầu và cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu chở xăng dầu của các công ty này nhưng An vẫn ký văn bản báo cáo trình Thứ trưởng Bộ Công Thương đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho 2 công ty.

Trên cơ sở đề nghị này, lãnh đạo Bộ Công Thương đã ký Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt và Công ty Long Hưng trái quy định.

Trong số 4 bị cáo, bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh là người duy nhất được đề nghị án treo.

Viện Kiểm sát đánh giá bị cáo Quỳnh nhận thức rõ công ty không đủ điều kiện được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu nên đã nhờ Nguyễn Lộc An giúp.

Sau khi được giúp, bị cáo đã đưa cho An 5 tỷ đồng. Sau khi đưa hối lộ, bị cáo đã nhận thức được sai phạm của mình nên trước khi Cơ quan điều tra triệu tập để làm rõ, bị cáo đã có đơn tố cáo trình bày rõ việc nhận hối lộ của bị cáo Nguyễn Lộc An, đồng thời tích cực phối hợp cung cấp tài liệu để làm rõ bản chất vụ án.

Trước và trong phiên tòa, bị cáo Quỳnh bị bệnh suy thận mạn tính giai đoạn cuối, đã phẫu thuật ghép thận 2 lần, đang điều trị dùng thuốc chống thải ghép, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81% và còn bị một số bệnh khác nên được Viện Kiểm sát đề nghị Tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Sau khi đại diện Viện Kiểm sát trình bày bản luận tội, các bị cáo, các luật sư bào chữa đã đưa ra nhiều luận điểm, luận cứ nhằm giảm nhẹ mức độ, hậu quả hành vi vi phạm của các bị cáo.

Chiều 29/5, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án./.

