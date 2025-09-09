Đa dạng hóa thị trường là "chìa khóa" đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 12%

Trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, cơ hội và thách thức đan xen trong việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 12% và xuất siêu 30 tỷ USD trong năm nay. Việt Nam đang kiên định với mục tiêu đa dạng hóa thị trường và sản phẩm xuất khẩu, coi đây là "chìa khóa" để duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, do Bộ Công Thương tổ chức ngày 9/9 tại Hà Nội.

Nhiều điểm sáng trong xuất khẩu

Bức tranh thương mại 8 tháng đầu năm 2025 của Việt Nam ghi nhận nhiều điểm sáng đáng tự hào. Theo số liệu từ Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 305 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là một kết quả ấn tượng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, chuỗi cung ứng quốc tế bị ảnh hưởng bởi xung đột thương mại và biến động địa chính trị.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), khẳng định: “Chỉ tiêu xuất nhập khẩu năm nay tuy nặng nề nhưng cũng đầy kỳ vọng, là bước chuẩn bị quan trọng để nền kinh tế bước vào giai đoạn 2026-2030 với tăng trưởng bền vững.”

Về thị trường, xuất khẩu của Việt Nam đã ghi nhận sự tăng trưởng vượt trội tại nhiều khu vực. Tại châu Mỹ, Hoa Kỳ tiếp tục là điểm đến chủ lực với mức tăng gần 28%, trong khi Argentina gây ấn tượng với mức tăng 188,9%, Colombia tăng 48%, Mexico tăng 18% và Canada tăng 15%. Tại châu Âu, các thị trường mới nổi như Na Uy (tăng 48%), Slovakia (tăng 32%) và Áo (tăng 21%) cũng trở thành điểm sáng.

Khu vực châu Á không kém cạnh khi Hồng Kông (Trung Quốc) tăng 33%, Ấn Độ tăng gần 50%, Hàn Quốc và Nhật Bản đều tăng hơn 10%. Đặc biệt, châu Phi nổi lên như một thị trường tiềm năng với Senegal tăng 249%, Angola tăng 140% và Ghana tăng 47%, mở ra cơ hội lớn nếu Việt Nam có chiến lược khai thác phù hợp.

Tuy nhiên, không phải thị trường nào cũng mang lại tin vui. Một số thị trường truyền thống trong khu vực ASEAN như Indonesia, Malaysia và Philippines lại ghi nhận mức giảm tăng trưởng từ 1-4%. Tại châu Âu, các nước như Phần Lan (giảm 35%), Ireland (giảm 28%) và Síp (giảm 20%) cũng cho thấy sự sụt giảm đáng lo ngại. Điều này là lời cảnh tỉnh rằng Việt Nam không thể mãi phụ thuộc vào các thị trường quen thuộc, mà cần đẩy mạnh đa dạng hóa, tìm kiếm cơ hội ở những thị trường ngách và tiềm năng chưa được khai thác đúng mức.

Thương vụ Việt Nam tại các thị trường trên thế giới tham gia hội nghị. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đối với các thị trường lớn, ông Nông Đức Lai, Tham tán Thương mại tại Trung Quốc, cho biết kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Trung Quốc trong 7 tháng năm 2025 đạt 136,47 tỷ USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhập siêu từ Trung Quốc lên tới hơn 66 tỷ USD do xuất khẩu chỉ đạt 35 tỷ USD (tăng 7,1%), trong khi nhập khẩu đạt 101,4 tỷ USD (tăng 27,1%).

Ông Lai phân tích, nguyên nhân chính là nhu cầu tiêu dùng nội địa Trung Quốc tăng nhưng ưu tiên sản phẩm nội địa, cùng với việc siết chặt kiểm tra an toàn thực phẩm khiến nhiều lô hàng Việt Nam, đặc biệt là sầu riêng, bị cảnh báo.

Tại thị trường Hoa Kỳ, ông Đỗ Ngọc Hưng, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Hoa Kỳ cho biết kim ngạch thương mại song phương đạt 114,5 tỷ USD trong 7 tháng năm nay, tăng 41%, trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt 106 tỷ USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Hưng nhấn mạnh: “Các nhóm hàng chủ lực như máy móc, thiết bị, gỗ, dệt may, thủy sản duy trì tăng trưởng mạnh, nhiều mặt hàng tăng từ 15% đến hơn 100%. Sự kiện Vietnam International Sourcing 2025 đã giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận hệ thống phân phối lớn, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.”

Giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng 12%

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 12%, tương ứng kim ngạch bình quân 37,9 tỷ USD mỗi tháng, các giải pháp cụ thể đã được thảo luận tại hội nghị. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: “Thị trường trong nước đang dần tới hạn, dư địa tăng trưởng không còn nhiều. Xuất khẩu phải được coi là mũi nhọn, không chỉ vào các thị trường quen thuộc mà còn cần khai phá các thị trường tiềm năng, thị trường mới.”

Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng chỉ đạo toàn ngành nỗ lực vượt qua các thách thức, đặc biệt trong bối cảnh chính sách thuế quan mới từ Hoa Kỳ và nhiều chính sách của các quốc gia khác đang tạo áp lực lớn.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Về phía thị trường Trung Quốc, ông Nông Đức Lai đề xuất doanh nghiệp Việt cần nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản, đảm bảo truy xuất nguồn gốc toàn diện, đồng thời đầu tư vào công nghệ chế biến, bảo quản để tăng giá trị gia tăng.

Ông Lai cũng khuyến nghị đẩy mạnh xúc tiến thương mại sâu vào nội địa, đặc biệt ở khu vực phía Bắc và Tây Bắc Trung Quốc, nơi nhu cầu thực phẩm cao cấp đang tăng cao. Ngoài ra, việc chú trọng bao bì, mẫu mã phù hợp thị hiếu và đầu tư logistics, kho lạnh để ổn định nguồn cung cũng là những giải pháp quan trọng.

Đối với thị trường Hoa Kỳ, ông Đỗ Ngọc Hưng kiến nghị tiếp tục thúc đẩy đàm phán thỏa thuận thương mại, phối hợp liên bộ để tháo gỡ tác động từ các chính sách mới, đặc biệt trong ngành thủy sản. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc minh bạch nguồn gốc và quy trình sản xuất đối với ngành gỗ, đồng thời tăng cường dự báo và cảnh báo sớm về các vụ việc phòng vệ thương mại.

Để hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, ông Vũ Bá Phú cho biết Bộ Công Thương sẽ tổ chức hai hội chợ công nghiệp và tiêu dùng lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia từ nay đến cuối năm, với sự tham gia của nhiều nhà mua hàng quốc tế. Đây là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, ký kết hợp đồng và mở rộng mạng lưới phân phối.

Ông Ngô Sỹ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đưa ra đề xuất: “Bộ Công Thương và các tham tán thương mại ở nước ngoài quan tâm nhiều hơn đến việc tìm kiếm và kết nối khách hàng cho doanh nghiệp Việt Nam.”

Với những kết quả tích cực trong 8 tháng năm 2025 và các giải pháp cụ thể được đưa ra, Việt Nam đang có cơ sở vững chắc để đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 12% trong năm 2025.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh cần đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua trên từng khu vực, từng thị trường; dự báo tình hình sắp tới, đồng thời đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thúc đẩy xuất nhập khẩu, giải phóng mạnh mẽ các nguồn lực trong nước, đóng góp vào tăng trưởng chung./.

