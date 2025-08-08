Đà Nẵng cắt giảm thời gian xử lý 16 thủ tục hành chính

Ngày 8/8/2025, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, đã ban hành Quyết định số 873/QĐ-UBND ký ngày 5/8 về việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố,

Thủ tục được cắt giảm thuộc các lĩnh vực: Viễn thông và internet; công nghệ thông tin, điện tử; hoạt động khoa học và công nghệ; tài chính doanh nghiệp; văn phòng.

Quyết định này nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực viễn thông, internet, công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, tài chính doanh nghiệp, và văn phòng.

Theo đó, nhiều thủ tục hành chính đã được bãi bỏ hoặc điều chỉnh thời gian giải quyết, giúp rút ngắn quy trình và tiết kiệm thời gian cho các tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó điển hình như bãi bỏ thủ tục "Xác nhận thỏa thuận vị trí xây dựng trạm thu phát sóng viễn thông có cột ăng ten không cồng kềnh".

Quyết định cũng giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính từ 30 ngày xuống 20 này, hay 15 xuống 12 ngày đối với một số thủ tục về thẩm định đề nghị hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin hay hỗ trợ chi phí thuê nhân lực có trình độ chuyên môn.

Quyết định còn bãi bỏ thủ tục hành chính đặc thù đối với thủ tục cho phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện; thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh; thủ tục đề nghị chuyển văn phòng đại diện thành chi nhánh hoặc ngược lại.

Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực thi phương án cắt giảm. Việc thực hiện sẽ giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển.

Danh sách thủ tục cắt giảm ngày giải quyết: 1. 1.008737 – Bãi bỏ. Thủ tục: Xác nhận thỏa thuận vị trí xây dựng trạm thu phát sóng viễn thông có cột ăng ten không cồng kềnh. 2. 1.008757 – Giảm 10 ngày làm việc. Thủ tục: Thẩm định đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 270/2019/NQ-HĐND ngày 12-12-2019 của HĐND thành phố Đà Nẵng Quy định chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 3. 1.013287 – Giảm 3 ngày làm việc. Thủ tục: Hỗ trợ một phần chi phí thuê nhân lực có trình độ chuyên môn cao làm việc tại các doanh nghiệp là đối tác chiến lược trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. 4. 1.013288 – Giảm 5 ngày làm việc. Thủ tục: Xác nhận là Đối tác chiến lược trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. 5. 1.013289 – Giảm 6 ngày làm việc. Thủ tục: Hỗ trợ về tài sản kết cấu hạ tầng thông tin trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. 6. 1.013290 – Giảm 10 ngày làm việc. Thủ tục: Xác nhận là doanh nghiệp vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. 7. 1.012870 – Giảm 12 ngày làm việc. Thủ tục: Xét hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và triển khai, chuyển giao công nghệ. 8. 1.012871 – Giảm 12 ngày làm việc. Thủ tục: Xét hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. 9. 1.013298 – Giảm 18 ngày làm việc. Thủ tục: Xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn tiền ươm tạo, ươm tạo, tăng tốc tại các tổ chức trung gian và dự án khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn phát triển doanh nghiệp theo phương thức hỗ trợ trước. 10. 1.013300 – Giảm 18 ngày làm việc. Thủ tục: Xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn phát triển doanh nghiệp theo phương thức hỗ trợ sau. 11. 1.013299 – Giảm 9 ngày làm việc. Thủ tục: Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo. 12. 1.013301 – Giảm 9 ngày làm việc. Thủ tục: Xác nhận hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 13. 1.013302 – Giảm 25 ngày làm việc. Thủ tục: Cấp phép thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới. 14. 1.013303 – Giảm 10 ngày làm việc. Thủ tục: Gia hạn thời gian thử nghiệm. 15. 1.013304 – Giảm 9 ngày làm việc. Thủ tục: Hỗ trợ kinh phí thuê tài sản kết cấu hạ tầng khoa học và công nghệ. 16. 2.002565 – Giảm 7 ngày làm việc. Thủ tục: Phê duyệt hỗ trợ lãi suất cho dự án./.