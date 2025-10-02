Đắk Lắk: Chăn nuôi thiếu vệ sinh, khu dân cư ở Buôn Ma Thuột đối mặt ô nhiễm

Xây dựng chuồng trại tạm bợ ngay sát nhà ở, ủ phân thành từng đống bốc mùi hôi thối, để nguồn nước thải từ chăn nuôi chảy ra hệ thống cống rãnh… là những thói quen chăn nuôi không đảm bảo an toàn vệ sinh của người dân tại một số khu dân cư vùng ven của phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) hiện nay, dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Phản ánh đến cơ quan thường trú TTXVN tại tỉnh Đắk Lắk, chị B.T.C.T (buôn Kdun, phường Buôn Ma Thuột) cho biết, ngay sát bên cạnh nhà chị là hộ gia đình bà M.G.N đang chăn nuôi gần 10 con bò.

Tuy nhiên, hộ dân này thực hiện việc gom chất thải trong chăn nuôi thành từng đống lớn nhưng không có biện pháp xử lý bảo đảm vệ sinh môi trường. Hằng ngày, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên dữ dội khiến gia đình chị B.T.C.T và những hộ dân xung quanh vô cùng bức xúc.

Cuộc sống của gia đình chị, đặc biệt là sức khỏe của con em bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chị đã nhiều lần phản ánh nhưng hộ gia đình này không khắc phục mà còn thách thức và tiếp tục chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường.

Chị Đ.T.M.D (buôn Kdun, phường Buôn Ma Thuột) cho biết thêm, là hàng xóm của bà M.G.N hơn 3 năm nay, hằng ngày gia đình chị phải chịu cảnh hôi thối bốc lên từ việc chăn nuôi bò của hộ dân này.

Dù biết người dân chăn nuôi để phát triển kinh tế nhưng chuồng trại được xây dựng ngay sát nhà ở và nằm trong khu dân cư sẽ ảnh hưởng lớn đến môi trường xung quanh. Các hộ dân chăn nuôi nơi đây không thực hiện các biện pháp bảo đảm nguồn nước thải.

Người dân tại phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xây dựng chuồng trại sát nhà ở nhưng không có biện pháp che chắn, khử mùi. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Chị Đ.T.M.D mong muốn chính quyền địa phương và cơ quan chức năng có giải pháp xử lý dứt điểm sự việc ô nhiễm môi trường trong khu dân cư và hướng dẫn người dân chăn nuôi an toàn.

Qua tìm hiểu của phóng viên TTXVN, tại khu dân cư thuộc buôn Kdun (phường Buôn Ma Thuột) có nhiều hộ dân chăn nuôi bò để phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, hầu hết người dân xây dựng chuồng trại sơ sài, sát khu vực nhà ở và không thực hiện bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường.

Nhiều hộ dân chất phân bò thành từng đống bốc mùi hôi thối ra khu vực xung quanh. Một số hộ để phân bò ngay sát hệ thống cống rãnh, nguồn nước thải chảy trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước. Mùi hôi thối nồng nặc trong khu dân cư khiến cuộc sống của nhiều hộ dân khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo bà Hbé Ksơ, Trưởng buôn Kdun (phường Buôn Ma Thuột), toàn buôn hiện có hơn 400 hộ dân sinh sống, đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong đó có khoảng 150 hộ chăn nuôi bò với quy mô nhỏ từ 5-10 con/hộ. Người dân chăn nuôi có thói quen xây dựng chuồng trại gần nhà ở để tiện chăm sóc đàn bò, nguy cơ ô nhiễm môi trường khu vực xung quanh rất cao.

Qua tuyên truyền, vận động, nhiều hộ dân đã di dời chuồng trại của mình đến khu vực rẫy xa khu dân cư, tránh gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, số hộ khác không có địa điểm và kinh phí để có thể di dời chuồng trại ra xa khu dân cư.

Một hộ dân ủ phân bò nhưng không có biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Cán bộ buôn Kdun đang tiếp tục vận động các hộ dân thực hiện bảo đảm các biện pháp an toàn trong chăn nuôi, tránh gây ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, người dân còn gặp nhiều khó khăn do không có kinh phí thực hiện và thói quen xây dựng chuồng trại chăn nuôi gần nhà lâu nay.

Ngoài buôn Kdun, nhiều buôn làng khác ở khu vực vùng ven phường Buôn Ma Thuột hiện được đầu tư hạ tầng giao thông khang trang.

Một số buôn được quy hoạch, xây dựng như một khu dân cư với đầy đủ điện, đường, trường, trạm. Tuy nhiên, thói quen chăn nuôi gia súc, gia cầm ngay sát khu vực nhà ở của một số hộ dân gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Qua phán ánh của phóng viên TTXVN, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột Nguyễn Thanh Vũ cho biết, địa phương sẽ cử đoàn công tác xuống cơ sở để kiểm tra thực tế và có giải pháp khắc phục lâu dài. Khi có kết quả cụ thể sẽ thông tin cho báo chí và người dân biết./.

