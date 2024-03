Danh sách khách hàng mua phân bón lớn nhất của Nga

Phân bón Nga đóng gói tại nhà máy ở vùng Krasnoyarsk, Nga. (Ảnh: Sputnik)

Theo số liệu từ nền tảng Comtrade của Liên hợp quốc (LHQ) và số liệu thống kê mở, Brazil, Ấn Độ và Mỹ là những nước mua phân bón lớn nhất của Nga trong năm 2023, với tổng khối lượng là 18,5 triệu tấn – chiếm khoảng 60% tổng lượng phân bón xuất khẩu từ Nga.

Quốc gia nhập khẩu phân bón nhiều nhất của Liên bang Nga năm 2023 là Brazil, mua 9,4 triệu tấn với trị giá gần 4 tỷ USD chiếm khoảng 30% tổng nguồn cung phân bón từ Nga. Trước đó, Brazil đã mua khối lượng phân bón từ Nga năm 2022 là 8 triệu tấn và năm 2021 là 9,3 triệu tấn.

Trong danh sách 3 khách hàng hàng đầu mua phân bón của Nga, giống như những năm trước, còn có Ấn Độ và Mỹ. Ấn Độ đã tăng đáng kể lượng mua trong năm 2023, lên 4,8 triệu tấn so với mức 3,6 triệu năm 2022 và 1,1 triệu tấn năm 2021.

Nhập khẩu của Mỹ cũng tăng lên 4,3 triệu tấn so với mức 2,5 triệu năm 2022 và 3,8 triệu tấn năm 2021. Về mặt giá trị, nhập khẩu của Ấn Độ năm 2023 ở mức 2,2 tỷ USD, và của Mỹ ở mức 1,6 tỷ USD.

Trong số 5 nước nhập khẩu phân bón lớn nhất của Nga còn có Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu 2,1 triệu tấn phân bón Nga với giá trị 892 triệu USD và Indonesia với lượng nhập khẩu 1,1 triệu tấn, giá trị 481 triệu USD.

Trong danh sách 10 nước nhập khẩu lớn nhất phân bón của Nga năm 2023 còn có Thổ Nhĩ Kỳ (936.000 tấn trị giá 344,6 triệu USD), Đan Mạch (887.000 tấn trị giá 324 triệu USD), Đức (677.000 tấn trị giá 258,6 triệu USD), Pháp ( 676.500 tấn trị giá 238 triệu USD) và Malaysia (623.000 tấn trị giá 242 triệu USD).

Trong số 10 quốc gia hàng đầu, Đan Mạch (5,6 lần), Ấn Độ (4,2 lần), Đức (3,2 lần) và Pháp (2,2 lần) tăng mua phân bón Nga nhiều nhất trong hai năm, nhưng chỉ có Trung Quốc giảm - 18%.

So với năm 2021, Ba Lan đã rớt khỏi top 10 nhà nhập khẩu hàng đầu trong năm 2023, lượng mua hàng giảm xuống 612.500 tấn từ 943.000 tấn, Kazakhstan-giảm còn 423.000 tấn so với mức 464.5000 tấn, Argentina-giảm xuống 58.000 tấn so với mức 498.000 tấn, cũng như Canada đã ngừng nhập khẩu hoàn toàn.

Theo dữ liệu hiện có, Liên bang Nga trong năm 2023 đã xuất khẩu phân bón sang 72 quốc gia - tổng cộng là 32 triệu tấn trị giá gần 14 tỷ USD.

Con số này lớn hơn năm 2022, khi khối lượng xuất khẩu đạt 27 triệu tấn với giá trị 20 tỷ USD, nhưng thấp hơn so với năm 2021 - 32,3 triệu tấn với giá trị 13 tỷ USD./.