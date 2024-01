Điện Biên tiếp nhận 69 công dân do Lào trao trả qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang

Các công dân mang quốc tịch Việt Nam do phía Lào trao trả qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang thuộc 30 tỉnh, thành trong cả nước, gồm 48 nam, 21 nữ, tuổi từ 15 đến 40.

Lực lượng chức năng hai nước làm thủ tục trao trả 69 công dân tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 16/1, tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an tỉnh đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận 69 công dân do Công an tỉnh Phong Sa Lỳ của Lào trao trả.

Các công dân mang quốc tịch Việt Nam ở 30 tỉnh, thành trong cả nước, gồm 48 nam, 21 nữ, tuổi từ 15 đến 40. Sau khi tiến hành kiểm tra và phát hiện số người trên không có giấy tờ cư trú hợp lệ, lực lượng chức năng của Lào đã bắt giữ và trao trả cho Việt Nam.

Trong số những người này có các trường hợp cư trú, lao động trái phép ở Lào, một số trường hợp đi làm việc ở Thái Lan, Trung Quốc, Myanmar rồi nhập cảnh trái phép về Lào và bị lực lượng chức năng của Lào bắt giữ.

Một số trường hợp bị các đối tượng quen biết qua mạng xã hội lừa đưa trái phép sang Myanmar để làm việc với lời hứa “việc nhẹ, lương cao,” được trả trước chi phí đi đường, ăn nghỉ.

Tuy nhiên khi đến nơi, họ bị giam giữ tại các tòa cao tầng, ở chung với hàng chục lao động người Việt Nam khác, bị ép buộc tạo các tài khoản game ảo để lừa đảo tiền của người khác, hoặc bị ép buộc bán dâm, làm tiếp viên tại các casino…

Sau khi tiếp nhận, kiểm tra, 69 công dân trên đều có tình trạng sức khỏe tốt, không có dấu hiệu ho, sốt.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tổ chức xác minh, sau đó bàn giao số công dân trên cho cơ quan chức năng tại các địa phương theo quy định pháp luật./.

Bàn giao 3 đối tượng nhập cảnh trái phép cho Biên phòng Đông Hưng Cả 3 người đàn ông trên đều có hộ chiếu Trung Quốc còn thời hạn sử dụng nhưng không có thị thực và không làm thủ tục nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.