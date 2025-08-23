Đồ nội thất vào "tầm ngắm" trong chính sách thuế quan của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/8 thông báo chính quyền của ông sẽ mở một cuộc điều tra "lớn" đối với đồ nội thất nhập khẩu, bước đi có thể dẫn tới việc áp mức thuế cao hơn đối với một ngành vốn đã chứng kiến giá cả leo thang do thuế quan.



Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ cho biết đồ nội thất của các quốc gia khác khi vào Mỹ sẽ bị áp thuế, với mức thuế cụ thể chưa được xác định. Biện pháp này sẽ đưa ngành nội thất trở lại Bắc Carolina, Nam Carolina, Michigan và nhiều bang trên khắp nước Mỹ.



Ông Trump cho biết cuộc điều tra sẽ được hoàn tất trong vòng 50 ngày tới, song các cuộc điều tra khác về an ninh quốc gia trước đây thường kéo dài hơn nhiều. Một quan chức Nhà Trắng xác nhận rằng cuộc điều tra này sẽ được tiến hành theo Mục 232 Đạo luật Thương mại Mở rộng năm 1962.



Cuộc điều tra này có thể tạo cơ sở pháp lý bổ sung cho các mức thuế hiện hành, trong trường hợp tòa phúc thẩm liên bang bác bỏ "thuế đối ứng" mà ông Trump đã áp đặt lên nhiều đối tác thương mại của Mỹ hồi tháng 4/2025, cũng như các mức thuế nhập khẩu được áp dụng hồi tháng 2/2025 đối với Trung Quốc, Canada và Mexico.



Theo số liệu của chính phủ, ngành sản xuất nội thất và sản phẩm gỗ từng sử dụng 1,2 triệu lao động vào năm 1979, nhưng con số này đã giảm xuống 681.000 lao động vào năm 2000 và 340.000 lao động hiện nay.



Theo tạp chí chuyên ngành Furniture Today, Mỹ đã nhập khẩu khoảng 25,5 tỷ USD đồ nội thất trong năm 2024, tăng 7% so với năm 2023. Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, các mức thuế mới áp lên hàng nhập khẩu từ những quốc gia sản xuất nội thất đã góp phần khiến giá nội thất gia đình tăng 0,7% trong tháng 7/2025, mặc dù lạm phát giá tiêu dùng chung được kiềm chế nhờ giá xăng giảm.



Nội thất sẽ là sản phẩm nhập khẩu mới nhất bị chính quyền của Tổng thống Trump điều tra do lo ngại về an ninh quốc gia. Ngày 21/8, chính quyền đã công bố một cuộc điều tra đối với các tua-bin gió nhập khẩu và trước đó đã nhắm vào đồng và các kim loại khác.



Bộ Thương mại Mỹ đã mở nhiều cuộc điều tra về tác động đến an ninh quốc gia của việc nhập khẩu máy bay, chất bán dẫn, dược phẩm, xe tải hạng nặng, gỗ xẻ, khoáng sản quan trọng và thiết bị bay không người lái.



Kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 1/2025, các mức thuế mới mà ông Trump áp đặt đối với hàng hóa từ các đối tác thương mại của Mỹ đã làm tăng chi phí kinh doanh của các nhà nhập khẩu và các công ty khác.

Tác động đến lạm phát tiêu dùng nói chung hiện vẫn hạn chế. Các nhà kinh tế dự đoán sẽ mất một thời gian để thuế quan gây ra những ảnh hưởng đến nền kinh tế lớn nhất thế giới./.



