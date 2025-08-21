Mỹ tăng thuế nhập khẩu phủ mây đen lên các triển lãm thời trang quốc tế

Tại các triển lãm thời trang hàng đầu Bắc Mỹ đang diễn ra ở Las Vegas (Mỹ), nhiều đơn vị quốc tế bày tỏ lo ngại sâu sắc trước khả năng Mỹ tăng thuế nhập khẩu, cho rằng điều này sẽ làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận và gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các sự kiện tuần này đã thu hút hàng nghìn thương hiệu, nhà cung cấp và nhà bán lẻ từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau những gian hàng hào nhoáng và các sản phẩm mới ra mắt, nhiều doanh nghiệp bày tỏ sự bất an sâu sắc.

Bà Christine Loule - Phó Chủ tịch của thương hiệu thời trang Canada Tribal Fashion, chia sẻ nỗi lo lớn nhất là sự thiếu chắc chắn về chính sách. Bà cho biết công ty đã phải nâng giá khoảng 7% cho bộ sưu tập Xuân 2026 để cố gắng cân bằng giữa việc duy trì hoạt động và giữ giá ở mức thị trường chấp nhận được.

Nhiều thương hiệu Mỹ cũng chung nỗi lo này. Ông Sami Saadia - Giám đốc điều hành (CEO) của hãng Kids World of USA - cho biết toàn bộ sản phẩm của công ty được sản xuất tại Trung Quốc. Ông nhận định "nếu chi phí tăng thì khách hàng cuối cùng sẽ là người phải chịu."

Nhiều doanh nghiệp cho rằng việc chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc là điều không hề dễ dàng. Bà Loule đánh giá cao chất lượng nguyên liệu và kỹ thuật may mặc từ Trung Quốc, cho rằng sẽ rất khó để tìm được đối tác thay thế mà vẫn giữ nguyên chất lượng.

Tương tự, ông Chris Schnall - Chủ tịch Global Footwear, cũng cho biết công ty từng thử chuyển hoạt động sang Đông Nam Á nhưng không đạt được chất lượng như mong muốn với mức giá tương tự.

Đối với một số trường hợp, việc thay đổi còn là điều bất khả thi. Bà Nafisa Bawa - chủ công ty Orange Fashion Village của Canada, cho rằng các sản phẩm từ tre phải sản xuất tại Trung Quốc vì đó là nơi trồng nhiều tre. Bà chia sẻ rằng nếu thuế tăng, doanh nghiệp sẽ chấp nhận giảm lợi nhuận để giữ chân khách hàng.

Dù phải đối mặt áp lực lớn, các doanh nghiệp tại triển lãm vẫn thể hiện sự mạnh mẽ. Theo bà Loule, đây là một thách thức chung mà cả cộng đồng doanh nghiệp đã phải vượt qua trong suốt thời gian qua./.

