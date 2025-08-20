Doanh nghiệp may mặc chuyển mình để chinh phục thị trường cao cấp

Trong bối cảnh các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng khắt khe, những thương hiệu lớn từ châu Âu và Mỹ không chỉ quan tâm đến mức giá cạnh tranh, mà còn đặt trọng tâm vào năng lực cung ứng ổn định, khả năng kiểm soát chất lượng và định hướng phát triển bền vững của đối tác.

Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước có tầm nhìn dài hạn và chiến lược vận hành bài bản.

Trong phân khúc OEM/ODM thời trang nữ - vốn được xem là “khó tính” bậc nhất - yêu cầu về kỹ thuật may, nguyên phụ liệu, đóng gói và tiến độ giao hàng đều ở mức cao.

Doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào tay nghề lao động truyền thống, mà cần đầu tư toàn diện: từ hạ tầng sản xuất, quy trình quản trị chất lượng đến chuỗi cung ứng nguyên liệu và logistics. Việc lựa chọn mô hình sản xuất ngay từ đầu, có thể quyết định sự thành bại.

Điển hình như Công ty Trách nhiệm hữu hạn May mặc Destination - doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Pháp, đặt tại khu công nghiệp Long Hậu, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Ngay từ khi thành lập, Công ty Trách nhiệm hữu hạn May mặc Destination đã xác định tập trung vào phân khúc thời trang nữ cao cấp xuất khẩu, chọn hướng đi khác biệt: đầu tư bài bản cho quy trình sản xuất thay vì chạy theo mở rộng quy mô nhanh.

Ông Laurent Lenoble, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn May mặc Destination chia sẻ: “Phân khúc cao cấp đòi hỏi độ hoàn thiện tinh xảo và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Từ chọn chất liệu đến thành phẩm, mọi tiêu chuẩn đều ở mức rất cao. Đây cũng chính là lợi thế mà các nhà máy tại Việt Nam có thể phát huy.”

Điểm đặc biệt trong chiến lược của Công ty Trách nhiệm hữu hạn May mặc Destination là lựa chọn nhà xưởng cao tầng tại Khu công nghiệp Long Hậu (Tây Ninh) để khởi đầu sản xuất.

Dây chuyền may tại Công ty TNHH May mặc Destination. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo ông Lê Thanh Giang, Giám đốc công ty, mô hình này giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tiết kiệm chi phí đầu tư, dễ mở rộng khi cần, đồng thời bảo đảm an ninh và an toàn phòng cháy chữa cháy.

Nhờ vị trí gần Thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp tận dụng được lợi thế logistics về nguyên liệu chủ yếu nhập từ Trung Quốc, sản phẩm xuất khẩu qua cảng Cát Lái và sân bay Tân Sơn Nhất.

Điều này, giúp Công ty Trách nhiệm hữu hạn May mặc Destination kiểm soát tốt tiến độ giao hàng, giảm chi phí tồn kho - yếu tố then chốt trong ngành may mặc vốn có tính thời vụ cao.

Chỉ sau vài tháng vận hành, Công ty Trách nhiệm hữu hạn May mặc Destination đã nhận đơn hàng đầu tiên từ Mỹ. Dù số lượng chưa lớn, nhưng yêu cầu kỹ thuật khắt khe đã giúp doanh nghiệp khẳng định.

Đến nay, sau hơn một năm hoạt động, Destination đã trở thành đối tác của nhiều thương hiệu cao cấp như Ted Baker, ME+EM, Kim Lee, Matthews, với sản phẩm có mặt tại các boutique ở Mỹ, châu Âu và nhiều nền tảng bán lẻ toàn cầu. Đơn hàng tăng trưởng trung bình 30% mỗi năm - con số đáng khích lệ với một doanh nghiệp non trẻ.

Hiện tại, công ty tạo việc làm cho khoảng 120 lao động, phần lớn được đào tạo bài bản. Công ty Trách nhiệm hữu hạn May mặc Destination dự kiến mở rộng lên 6 chuyền sản xuất, tuyển thêm 80 nhân sự, nâng tổng lao động lên gần 200 người trong năm tới.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dương, công nhân tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn May mặc Destination, cho biết, ở đây môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Công việc ổn định, thu nhập đảm bảo, lại được đào tạo nâng cao tay nghề. Đồng nghiệp và quản lý luôn hỗ trợ nhau nên chị yên tâm gắn bó lâu dài.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn May mặc Destination cho thấy, doanh nghiệp vừa và nhỏ hoàn toàn có thể gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu nếu có chiến lược đúng đắn và mô hình vận hành phù hợp.

Nhà xưởng cao tầng không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mặt bằng, mà còn tạo nền tảng để xây dựng hệ thống sản xuất chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu khắt khe về chất lượng và tiến độ giao hàng từ các thương hiệu quốc tế.

Khu công nghiệp Long Hậu (Tây Ninh). (Ảnh: TTXVN phát)

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay là nguồn nhân lực. Ông Lê Thanh Giang thẳng thắn: “Doanh nghiệp có thể xây dựng hạ tầng và quy trình, nhưng để tăng trưởng bền vững cần có đội ngũ lao động ổn định, gắn bó. Đây là bài toán mà cả doanh nghiệp lẫn các khu công nghiệp cần chung tay giải quyết.”

Ở góc độ hỗ trợ, ông Bùi Lê Anh Hiếu, Giám đốc Tiếp thị Kinh doanh Công ty Cổ phần Long Hậu, khẳng định: “Long Hậu luôn xem doanh nghiệp là trung tâm. Chúng tôi mong muốn tạo môi trường đầu tư thuận lợi, an toàn, để doanh nghiệp yên tâm sản xuất lâu dài, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững tại Việt Nam.”

Ngành thời trang may mặc Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lớn. Áp lực từ các thị trường cao cấp buộc doanh nghiệp phải tái cấu trúc, nâng cấp quản trị và hướng đến phát triển bền vững.

Nhưng chính trong áp lực ấy, những doanh nghiệp như Công ty Trách nhiệm hữu hạn May mặc Destination chứng minh rằng cơ hội luôn rộng mở cho ai có chiến lược đúng đắn, biết đầu tư vào chất lượng và con người.

Về dài hạn, nếu ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu bằng tư duy chuyên nghiệp và tầm nhìn dài hạn, ngành may mặc không chỉ giữ vững vị thế xuất khẩu chủ lực, mà còn nâng cao giá trị. Từ đó, khẳng định thương hiệu Việt Nam trên bản đồ thời trang thế giới./.

