Đồng Nai: Sản xuất công nghiệp hồi phục, doanh nghiệp tuyển lượng lớn lao động

Theo Cục Thống kê Đồng Nai, trong tháng Tư và 4 tháng đầu năm nay, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã ký được các đơn hàng sản xuất mới, thị trường xuất khẩu thuận lợi hơn so với năm trước.

Xưởng sản xuất của Công ty Cơ khí Động lực Toàn Cầu, doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI tại khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp của Đồng Nai đang có sự phục hồi rõ rệt, đặc biệt doanh nghiệp lĩnh vực da giày, gỗ, sản xuất điện tử, may mặc đang có nhu cầu tuyển hàng chục ngàn lao động để phục vụ các đơn hàng mới.

Các doanh nghiệp thuộc các ngành sản xuất như chế biến gỗ, sản xuất điện tử, da giày, may mặc các năm trước gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên năm nay đang sự chuyển biến tích cực.

Do có thêm đơn hàng nên một số doanh nghiệp thuộc các ngành như dệt may, giày da đang tuyển dụng thêm lao động. Điển hình như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Elite tuyển gần 2.500 lao động; Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina tuyển 1.000 lao động; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fashion Garments 2 - Chi nhánh Biên Hoà 2, tuyển 1.000 lao động; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cibao (thành phố Long Khánh) tuyển 1.000 lao động; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hwaseung Vina tuyển 1.000 lao động; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sơn tuyển hơn 200 lao động...

Ngoài ra, các ngành điện, điện tử điện lạnh, lắp ráp điện tử, tự động hóa cũng có nhu cầu tuyển dụng 2.400 lao động như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ E-Tek Việt Nam tuyển 500 công nhân…

Theo Cục Thống kê Đồng Nai, chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm nay của Đồng Nai tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, một số ngành công nghiệp chủ lực có chỉ số sản xuất 4 tháng đầu năm nay đạt mức tăng khá so cùng kỳ như chế biến thực phẩm tăng 6,4%; dệt tăng 5,2%; may mặc tăng 6,7%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 9,3%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 7%; sản xuất máy móc thiết bị chưa phân vào đâu tăng 8,7%.

Cục Thống kê Đồng Nai cho rằng nguyên nhân 4 tháng đầu năm hầu hết các ngành sản xuất đều tăng là do thị trường tiêu thụ thuận lợi, xuất khẩu tăng cao so cùng kỳ; thị trường trong nước đang có xu hướng tăng.

Xét theo ngành công nghiệp cấp 2, trong 4 tháng đầu năm nay có 26/27 ngành có chỉ số sản xuất tăng so cùng kỳ, có 1 ngành sản xuất giảm đó là ngành sản xuất phân phối điện, nước (nguyên nhân do Công ty Điện lực dầu khí Nhơn trạch 2 những tháng đầu năm giảm công suất hoạt động).

Nhờ các ngành sản xuất tăng, từ đó chỉ số sử dụng lao tăng khá. Theo đó, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp tháng Tư vừa qua tăng 4,5% so tháng cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân tăng là do tình hình sử dụng lao động tháng Tư có khuynh hướng tích cực nhằm đáp ứng nhu cầu tiến độ đơn hàng sản xuất của các doanh nghiệp, tập trung chủ yếu ở các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, sản xuất phân phối điện nước.

Cũng theo Cục Thống kê Đồng Nai, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng Tư năm nay trên địa bàn có tín hiệu tích cực, nhờ sự phục hồi của thị trường thế giới, do đó doanh nghiệp ký được đơn hàng xuất khẩu mới.

Bên cạnh đó nhờ các nỗ lực trong đẩy mạnh đàm phán, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu trong thời gian qua đã đem lại lợi thế cạnh tranh hơn cho hàng xuất khẩu của Việt Nam, đã góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn. Kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm nay của Đồng Nai đạt 7,4 tỷ USD, tăng 11,5% so cùng kỳ; nhập khẩu hơn 5 tỷ USD, tăng 1,1%.

Cũng thời gian này, xuất siêu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt 2,4 tỷ USD, bình quân mỗi tháng xuất siêu trên 600 triệu USD./.

