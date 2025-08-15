Đồng Tháp: Cao Lãnh khai thác thế mạnh đặc trưng để bứt phá

Ngày 15/8, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tham dự còn có 250 đại biểu đại diện cho 70 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong nhấn mạnh, với vị trí là địa phương có quy mô diện tích và dân số lớn nhất trong các đô thị của Đồng Tháp, một trong những trung tâm kinh tế-văn hóa lớn của tỉnh, Đại hội không chỉ giúp địa phương phát triển trong giai đoạn mới mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Đồng Tháp.

Ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích Đảng bộ phường Cao Lãnh đạt được thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp yêu cầu Đảng bộ phường tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực để phát triển phường Cao Lãnh trở thành đô thị trung tâm với lợi thế là phường có diện tích lớn nhất, hạ tầng đồng bộ với nhiều dư địa phát triển.

Đảng bộ phường cần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vững ổn định chính trị, an ninh, an toàn và an dân. Đảng bộ phường cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cụ thể, đánh giá cán bộ qua sản phẩm, hiệu quả công việc và có sự điều chỉnh, phân công hợp lý; chú trọng bồi dưỡng, phát huy cán bộ trẻ, nữ, cán bộ có trình độ...

Đại hội thống nhất mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2025-2030 là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng chính quyền năng động, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân; phát triển đô thị, thương mại-dịch vụ, nông nghiệp đô thị gắn với du lịch nông nghiệp, sinh thái, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng, giáo dục.

Địa phương tiếp tục khai thác thế mạnh đặc trưng để bứt phá, đưa phường Cao Lãnh phát triển toàn diện, giữ vai trò hạt nhân trong phát triển kinh tế-xã hội của vùng. Bảo đảm quốc phòng-an ninh, tạo nền tảng vững chắc phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng phường Cao Lãnh trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống.

Đảng bộ phường tập trung thực hiện những chỉ tiêu chủ yếu như: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt 9%; thu nhập bình quân đến năm 2030 đạt 130 triệu đồng/người/năm; không còn hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều); 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế và sử dụng nước sạch; hằng năm, có từ 95% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Để đạt mục tiêu trên, phường Cao Lãnh xác định 4 nhiệm vụ đột phá. Cụ thể, phường phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, tập trung các trục động lực phía Đông và hành lang ven sông Tiền, hình thành không gian phát triển thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại.

Địa phương xây dựng đô thị thông minh toàn diện, đi đầu về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số-kinh tế số-xã hội số và đầu tư, nâng cấp hệ thống dữ liệu mở, nền tảng tích hợp, nhân rộng mô hình “Làng thông minh.”

Phường kêu gọi đầu tư phát triển các cụm, khu đô thị mới, khai thác hiệu quả mô hình đô thị ven sông, phát triển kinh tế đêm; đẩy mạnh phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ hiện đại, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng; phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái, lễ hội-tâm linh, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Phường Cao Lãnh thành lập trên cơ sở sáp nhập 9 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: Phường 1, Phường 3, Phường 4, Phường 6, phường Hòa Thuận, các xã Hòa An, Tân Thuận Tây, Tân Thuận Đông và Tịnh Thới. Phường có diện tích tự nhiên 73,33 km2, quy mô dân số gần 137.400 người.

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân phường Cao Lãnh đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Công tác phát triển Đảng đạt kết quả tốt, tỷ lệ đảng viên trong dân số đạt 5,96%, thuộc nhóm có tỷ lệ cao trong các xã, phường của tỉnh. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, thuộc nhóm dẫn đầu tỉnh về tốc độ phát triển kinh tế, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực.

Thu nhập bình quân đầu người gần 87 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 2,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được tập trung đầu tư, chú trọng nâng cấp hệ thống giao thông; diện mạo từ thành thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc, khang trang và xanh-sạch-đẹp.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 có 33 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hùng Tráng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Cao Lãnh.../.

Thông tin chi tiết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Tháp Theo Nghị quyết số 1663/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi sắp xếp, tỉnh Đồng Tháp có 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 82 xã và 20 phường.