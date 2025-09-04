Dự án Sân bay Gia Bình: Hơn 100ha đất được giải phóng mặt bằng chỉ sau 4 ngày

Chiều 4/9, tại xã Gia Bình, Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Ninh thực hiện đầu tư xây dựng các dự án liên quan Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “80 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, 256 ngày đêm hoàn thành các dự án liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và 468 ngày đêm hoàn thành tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội - đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh.”

Phát động thi đua, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Văn Gấu cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai thực hiện dự án và xác định nhiệm vụ giải phóng mặt bằng xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các tuyến đường dẫn, các dự án hợp phần là những dự án đặc biệt quan trọng của tỉnh, cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao nhất để hoàn thành đúng thời gian, tiến độ, đạt được sự đồng thuận cao của nhân dân, bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Với quy mô, tầm vóc của một đại dự án, tỉnh Bắc Ninh xác định quá trình triển khai thực hiện dự án sẽ có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương tinh thần quyết tâm, quyết liệt của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà thầu thi công và nhân dân trong việc triển khai thực hiện dự án, với quyết tâm cao độ, chỉ sau 4 ngày tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, địa phương đã cơ bản giải phóng mặt bằng xong hơn 100 ha, trở thành “kỷ lục” chưa từng có về thực hiện các dự án thu hồi đất tại tỉnh, khẳng định quyết tâm chính trị cao độ, nhất quán của toàn hệ thống chính trị tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh trên cơ sở kế hoạch phát động thi đua và kế hoạch triển khai thực hiện dự án, tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với dự án này; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm đặc biệt quan trọng của những tháng cuối năm 2025 và năm 2026.

Tập trung lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành vào cuộc, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Các sở, ngành, địa phương có kế hoạch từng phần việc cụ thể theo tiến độ thời gian, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, trong phân công bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền"; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay tại công trường dự án, đồng tâm hiệp lực “chỉ bàn làm, không bàn lùi"; tăng cường kiểm tra giám sát, kiên quyết không để xảy ra tiêu cực, vụ lợi, lợi dụng chính sách trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tỉnh ủy sẽ kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Các địa phương có dự án đi qua cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy; chính quyền tăng cường tuyên truyền, vận động, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bảo đảm 100% mặt bằng sạch bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 20/11/2025.

Chủ đầu tư, nhà thầu thi công nêu cao tinh thần trách nhiệm, huy động tối đa máy móc, phương tiện, tổ chức thi công khoa học, liên tục; nâng cao chất lượng công trình, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, tạo cảnh quan không gian phát triển của dự án sau khi hoàn thành sạch, đẹp, khang trang hơn.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các vị chức sắc tôn giáo sẽ đồng hành cũng cấp ủy, chính quyền thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đồng lòng hướng tới mục tiêu cao cả nhất là tương lai phát triển của quê hương, đất nước, sự hùng cường của dân tộc.

Nhân dịp này, 5 hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phối hợp, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đơn vị nhà thầu thi công và công nhân, người lao động làm việc tại các dự án được nhận quà của tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đã ban hành kế hoạch, thực hiện đợt thi đua cao điểm “80 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, 256 ngày đêm hoàn thành các dự án liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và 468 ngày đêm hoàn thành tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội - đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh.”

Tỉnh Bắc Ninh phấn đấu, giải phóng mặt bằng khu đất tái định cư và diện tích đối ứng của khu đất tái định cư, hoàn thành xong trước ngày 15/10/2025; giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của các dự án, hạng mục liên quan, hoàn thành xong trước ngày 20/11/2025; giải phóng mặt bằng tất cả các khu nghĩa trang, hoàn thành xong trước ngày 20/9; hoàn thành hạ tầng khu nghĩa trang xong trước ngày 30/10/2025.

Thi công khu tái định cư, đảm bảo đủ điều kiện để người dân xây dựng nhà ở, hoàn thành xong trước ngày 30/1/2026.

Các phong trào thi đua gồm lao động sáng tạo trong giải phóng mặt bằng, thi công công trình, quản lý dự án, tư vấn giám sát bảo đảm tiến độ; thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo sự thông thoáng, thuận lợi trong triển khai thực hiện dự án; thi đua nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, phương pháp quản lý hiện đại trong thiết kế, thi công, xây dựng, khai thác và quản lý các dự án để nâng cao hiệu quả lao động, rút ngắn thời gian thực hiện, tiết kiệm tài nguyên và nguồn nhân lực...

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch trên diện tích gần 2.000 ha, thuộc địa bàn các xã: Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh.

Đây là công trình trọng điểm Quốc gia, không chỉ là cửa ngõ hàng không của Thủ đô Hà Nội và miền Bắc mà còn là cảng hàng không trung chuyển lớn của khu vực.

Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030 Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là sân bay cấp 4E, công suất khoảng 30 triệu hành khách/năm và khoảng 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, cảng đạt cấp sân bay 4E, có công suất khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Đồng thời, quy hoạch sân đỗ tàu bay khu vực nhà ga hành khách và nhà ga hàng hóa đáp ứng khoảng 81 vị trí đỗ, tầm nhìn đến năm 2050 mở rộng sân đỗ tàu bay đáp ứng khoảng 123 vị trí đỗ, dự trữ để mở rộng khi có nhu cầu.

Cùng với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh cũng triển khai nhiều dự án liên quan như tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội; tuyến đường kết nối tỉnh lộ 285B với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; tuyến đường giữa dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; các dự án tái định cư, công trình di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ giải phóng mặt bằng đối ứng dự án BT…/.

