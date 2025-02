Du lịch Việt Nam “bội thu” sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán dài 9 ngày

Trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025 vừa qua, du lịch cả nước ước đón 12,5 triệu lượt khách nội địa, tăng khoảng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách quốc tế đến cũng tăng trung bình khoảng 30% nhờ hiệu quả từ việc nới lỏng chính sách thị thực, cơ cấu lại thị trường khách và nỗ lực của các doanh nghiệp cũng như địa phương trên cả nước.

Số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam công bố cũng ghi nhận có 8 tỉnh, thành phố đạt doanh thu lớn trên nghìn tỷ đồng nhờ hoạt động du lịch diễn ra sôi động, nhộn nhịp với nhiều sản phẩm mới thu hút du khách trong nước và quốc tế tới tham quan, trải nghiệm.

Top các địa phương doanh thu nghìn tỷ

Với thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài 9 ngày cùng thời tiết thuận lợi nên khách du lịch có xu hướng chọn lựa các điểm đến di sản, tâm linh, văn hóa nổi tiếng tại các địa phương: Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Hà Nội, Mũi Né, Hội An, Sa Pa.

Ngoài ra, các điểm đến ở vùng núi phía Bắc cũng thu hút đông khách phía Nam. Xu hướng du lịch tự túc, nhóm nhỏ, gia đình, tự đặt dịch vụ tại điểm đến tiếp tục gia tăng, đặc biệt là ở các điểm đến gần với các thị trường nguồn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh ước đón 2,1 triệu lượt khách (tăng 16,7%); tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 7.690 tỷ đồng (tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2024). Hà Nội ước đón 1 triệu lượt khách (tăng 6%); tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.530 tỷ đồng (tăng 7,85% so với cùng kỳ năm 2024).

Lượng du khách quốc tế đến Việt Nam dịp Tết vừa qua tăng 30% so với năm 2024. (Ảnh: TTXVN)

Quảng Ninh ước đón 969.000 lượt khách (tăng 21%); tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.665 tỷ đồng (tăng 71% so với cùng kỳ năm 2024). Kiên Giang ước đón 471.191 lượt khách (tăng 19,9%); tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 1.886,3 tỷ đồng (tăng 49,5% so với cùng kỳ năm 2024). Đà Nẵng ước đón 469.000 lượt khách (tăng 16,7%); tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 1.887 tỷ đồng (tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2024).

Khánh Hòa ước đón 825.195 lượt khách (tăng 30,6%); tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 1.246 tỷ đồng (tăng 41,7% so với cùng kỳ năm 2024). Lào Cai ước đón 331.382 lượt khách (tăng 24,96%); tổng thu từ khách du lịch đạt 1.201 tỷ đồng (tăng 33% so với cùng kỳ năm 2024)…

Doanh nghiệp, địa phương sôi động sản phẩm du lịch

Trong dịp Tết vừa qua, các đơn vị lữ hành lớn như Saigontourist, Vietravel, Hanoitourist, Du lịch Việt, Benthanhtourist… đã xây dựng nhiều chương trình tour mới cả trong và ngoài nước với nhiều chương trình, hình thức khuyến mại hấp dẫn. Đặc biệt, các đơn vị tập trung khai thác ưu thế vùng miền, liên kết phát triển theo hướng “một cung đường, nhiều điểm đến,” đa dạng hóa dịch vụ nhằm tăng doanh thu Tết.

Đáng chú ý, một số địa phương có cảng biển quốc tế đã tổ chức đón khách du lịch tàu biển trong dịp Tết như: Đà Nẵng đón tàu Crystal Symphony và tàu Silver Dawn đưa 1.800 khách Mỹ, Anh tham quan các điểm đến trong thành phố; Quảng Ninh đón 4 chuyến tàu biển Mediteranea, Celebrity Solstice, Silver Dawn và Crystal Symphony với tổng số 6.000 khách và 4.000 thuyền viên đến “xông đất”…

Tổng thu từ khách du lịch của Lào Cai dịp Tết Nguyên Đán 2025 đạt 1.201 tỷ đồng (tăng 33% so với cùng kỳ năm 2024). (Ảnh: TTXVN)

Có thể thấy những tín hiệu tích cực từ du lịch tàu biển ngay từ những ngày đầu Xuân hứa hẹn một năm nhiều khởi sắc của dòng khách quốc tế quan trọng này.

Đánh giá từ Cục Du lịch Quốc gia, các cơ sở lưu trú du lịch đã chủ động chỉnh trang, chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ du khách; tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp lữ hành, hàng không xây dựng chương trình khuyến mại trọn gói. Các hoạt động đón tết cổ truyền được sáng tạo, làm mới đem đến cho khách lưu trú trải nghiệm vui tươi, mới mẻ. Giá phòng có sự tăng nhẹ từ 5-10%, không xảy ra tình trạng cháy phòng, chặt chém giá phòng, bán sai giá niêm yết.

Thị trường du lịch Tết năm nay chứng kiến nhiều sản phẩm tour bằng tàu hỏa trên các tuyến Hà Nội-Lào Cai, Quảng Bình hay Thành phố Hồ Chí Minh-Nha Trang, Huế, Đà Nẵng... Ngành đường sắt đã ra mắt “Chuyến tàu Xuân” mang đến nhiều trải nghiệm thú vị: đón Giao thừa trên tàu với chương trình countdown tiệc ngọt, tham gia các trò chơi dân gian, thưởng thức các món ăn đặc trưng ngày Tết.../.

