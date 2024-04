Đức: Lượng khí thải methane từ khai thác than nâu cao gấp 184 lần so với báo cáo

Mỏ khai thác than nâu Tagebau Garzweiler tại bang North Rhine-Westphalia của Đức. (Nguồn: Mining Magazine)

Ngày 10/4, tổ chức phi lợi nhuận Environmental Action Germany (DUH) cho biết lượng khí thải methane từ hoạt động khai thác mỏ than nâu (than non) lộ thiên tại Đức có thể cao gấp 184 lần so với báo cáo trước đó.

DUH và tổ chức tư vấn Ember Climate tiến hành nghiên cứu chung dựa trên dữ liệu vệ tinh về khai thác mỏ than nâu lộ thiên trên khắp nước Đức.

Kết quả nghiên cứu cho thấy lượng khí thải methane từ hoạt động khai thác nói trên trong năm 2022 có thể lên tới 256.000 tấn, cao hơn con số 1.390 tấn được ghi nhận trong báo cáo năm 2022 - vốn chiếm 1% tổng lượng khí thải methane của Liên minh châu Âu (EU).

Theo nghiên cứu, báo cáo chính thức về lượng khí thải dựa vào các số liệu đã cũ từ những năm 80 của thế kỷ XX.

Năm 2022, hoạt động khai thác than nâu của Đức chiếm 44% tổng lượng khai thác tài nguyên này của EU.

Giám đốc điều hành DUH Sascha Mueller-Kraenner nhấn mạnh lượng khí thải methane toàn cầu phải giảm đáng kể để nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng không quá 1,5 độ C so với mức của thời kỳ tiền công nghiệp.

Ông kêu gọi Chính phủ Đức đưa ra chiến lược giảm khí thải trong thời gian sớm nhất có thể.

Là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, Đức đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Chính phủ nước này đang nỗ lực đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2045, sớm hơn 5 năm so với mục tiêu của EU.

Đức cũng có kế hoạch đến năm 2030 giảm 65% lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính so với mức năm 1990.

Theo dự báo mới nhất của Cơ quan Môi trường Liên bang (UBA), Đức đang trên đà đạt được các mục tiêu vào năm 2030.

Tháng Ba vừa qua, UBA cho biết lượng phát thải khí nhà kính của Đức trong năm 2023 đã giảm 10,1% so với năm trước đó xuống còn khoảng 673 triệu tấn./.

