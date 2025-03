Đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô đang dần hình thành đường song hành

Dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia, tuyến đường đi qua 3 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh), kết nối cao tốc Hà Nội-Lào Cai và Nội Bài-Hạ Long có tổng chiều dài 112,8km với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 75.000 tỷ đồng, tổng khối lượng giải phóng mặt bằng 1.386ha, trên tuyến xây dựng 3 cầu lớn vượt Sông Hồng, Sông Đuống và 8 nút giao khác.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, sau hơn 1 năm khởi công, với sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn từ các quận, huyện, các nhà thầu và đội ngũ công nhân xây dựng, đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội đang đạt tiến độ tốt và đang dần hình thành đường song hành, đã giải ngân 14,2% kế hoạch vốn.

57km đường song hành, thuộc dự án thành phần đường Vành đai 4, đi qua 7 quận huyện của Hà Nội thành hình, được rải nhựa, dự kiến về đích vào cuối năm nay.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, dự án hiện đang triển khai 32 mũi thi công trên toàn tuyến, khối lượng đắp nền đường đạt khoảng 85%, cấp phối đá dăm khoảng 35%; thi công đồng loạt các hạng mục cầu, cống và hạng mục khác.

Trên địa bàn các huyện Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, dự án đã thi công bêtông nhựa được khoảng 15km. Sản lượng toàn bộ dự án đường song hành đến nay đạt khoảng 50% giá trị hợp đồng và dự kiến hoàn thành dự án vào quý 4/2025.

Vành đai 4 Hà Nội được triển khai theo 7 dự án thành phần; trong đó, dự án thành phần 3 là "trục xương sống" gồm tuyến cao tốc dài 113km với tổng mức đầu tư hơn 56.290 tỷ đồng.

Vốn nhà nước xây dựng công trình, hệ thống hạ tầng là hơn 26.760 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư tham gia 29.525 tỷ đồng.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu khẩn trương thi công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án trọng điểm như Dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục (giai đoạn 1) có chiều dài 2,3km, mặt cắt ngang 50m và hợp phần 2 cầu vượt tại nút giao Láng Hạ-Nguyễn Chí Thanh.

Điểm đầu tuyến đường giao với đường Cát Linh-La Thành-Yên Lãng tại Hoàng Cầu (quận Đống Đa) và điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục (quận Ba Đình).

Thi công tuyến đường Vành đai 4 đoạn đi qua 2 huyện Hoài Đức và Đan Phượng. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Mức đầu tư giai đoạn 1 dự án hơn 7.200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Thành phố; trong đó, chi phí xây dựng 627 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng 5.800 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã giải ngân 50,8% kế hoạch vốn.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La-Xuân Mai: dự án cải tạo 21,7km, đoạn nút giao Ba La quận Hà Đông đến Thị trấn Xuân Mai huyện Chương Mỹ. Dự án nâng cấp thành 4-6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h, chiều rộng nền đường được mở 50m-60m góp phần hoàn chỉnh trục đường hướng tâm kết nối Quốc lộ 21A đường Hồ Chí Minh và tuyến đường Vành đai 4 vùng Thủ đô. Tổng vốn đầu tư 8.100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Thành phố, trong đó trên 5.100 tỷ đồng giải phóng mặt bằng; 2.900 tỷ đồng chi phí xây dựng, mua sắm thiết bị. Đến nay dự án đã giải ngân 15,2% kế hoạch vốn.

Dự án tuyến đường cao tốc Đại Lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội-Hòa Bình có chiều dài 6,7km, điểm đầu kết nối giữa cao tốc Đại lộ Thăng Long với Quốc lộ 21, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, điểm cuối kết nối với đường Hòa Lạc-Hòa Bình; mặt cắt ngang từ 120-180m. Tổng mức đầu tư toàn dự án 5.200 tỷ đồng. Đến nay dự án đã giải ngân 22,4% kế hoạch vốn.

Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội để làm sạch sông Tô Lịch có mức đầu tư 16,3 nghìn tỷ đồng, trong đó, 84,1% vốn vay ODA từ Chính phủ Nhật Bản. Dự án bao gồm một nhà máy xử lý nước thải với công suất 270 nghìn m³/ngày đêm và tuyến cống gom nước thải dọc sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét, một phần sông Nhuệ với diện tích phục vụ khoảng 4.874ha.

Đến nay hệ thống dẫn nước thải từ sông Tô Lịch về nhà máy trên để xử lý đã cơ bản hoàn thành, trong 6 tháng đầu năm 2025 nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đi vào vận hành thử nghiệm. Đến nay dự án đã giải ngân 36,3% kế hoạch vốn.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 02/2025 ước tính đạt 4.601 tỷ đồng, tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 96,7% so với cùng kỳ năm 2024 (chủ yếu tháng 02/2024 trùng với thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán; năm 2025 Chính phủ quyết liệt trong việc giải ngân đầu tư công), trong đó ngân sách nhà nước cấp Thành phố thực hiện 1.785 tỷ đồng, tăng 1,7% và tăng 80,4%; ngân sách nhà nước cấp huyện 2.626 tỷ đồng, tăng 2,0% và gấp 2,1 lần cùng kỳ; ngân sách nhà nước cấp xã 190 tỷ đồng, tăng 14,6% và tăng 91,7%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 9.096 tỷ đồng, tăng 44,1% so với cùng kỳ năm trước và đạt 8,7% kế hoạch năm 2025, trong đó ngân sách nhà nước cấp Thành phố thực hiện 3.540 tỷ đồng, tăng 38,7% và đạt 7,1%; ngân sách nhà nước cấp huyện 5.200 tỷ đồng, tăng 48,4% và đạt 10,2%; ngân sách nhà nước cấp xã 355 tỷ đồng, tăng 39,8% và đạt 9,1%.

Năm 2025, Thành phố Hà Nội có 282 dự án được cấp vốn đầu tư công xây dựng cơ bản tập trung, trong đó 233 dự án chuyển tiếp, 49 dự án xây mới. Có 84 dự án sẽ hoàn thành trong năm nay, trong đó 76 dự án chuyển tiếp và 8 dự án mới.

Kế hoạch đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2025 gần 104.600 tỷ đồng, tăng 26,2% so với kế hoạch vốn của năm 2024, trong đó nguồn Thành phố được Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 12.400 tỷ đồng, tăng 74%.

Đến nay, các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn Thành phố đang gấp rút thi công khẩn trương, sớm hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch đặt ra./.

