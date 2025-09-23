EU-Indonesia chính thức hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại tự do

Liên minh châu Âu (EU) và Indonesia hôm 23/9 đã chính thức khép lại quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (IPA), sau khi đạt được thỏa thuận chính trị vào tháng 7 vừa qua dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Ursula von der Leyen, và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto.

Về phía EU, các cuộc đàm phán do Ủy viên phụ trách thương mại và an ninh kinh tế, Maroš Šefčovič, dẫn dắt. Ông hiện có mặt tại Indonesia để đánh dấu sự kiện quan trọng này, đồng thời gặp gỡ các doanh nghiệp châu Âu và Indonesia nhằm thúc đẩy các bước phê chuẩn và triển khai tiếp theo.

Phóng viên TTXVN tại Brussels cho biết theo đánh giá của EU, đây là những hiệp định toàn diện, tiên tiến và mang tính đôi bên cùng có lợi, đánh dấu một bước ngoặt trong chiến lược đa dạng hóa đối tác, củng cố quan hệ thương mại và đầu tư với một nền kinh tế lớn, đồng thời mở ra cơ hội xuất khẩu mới và đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định cho nguồn năng lượng, nguyên liệu thô thiết yếu.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết mở rộng quan hệ đối tác nhằm hỗ trợ việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại EU. Thỏa thuận ký kết với Indonesia sẽ mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp và nông dân châu Âu, đồng thời đảm bảo nguồn cung ổn định, có thể dự đoán được các nguyên liệu thô phục vụ cho các ngành công nghiệp công nghệ sạch và thép của châu Âu.”

Hiệp định CEPA dự kiến mang lại lợi ích thiết thực cho cả nông dân lẫn doanh nghiệp châu Âu. Thuế nhập khẩu đối với nhiều sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm, ôtô, hóa chất và máy móc sẽ được cắt giảm hoặc xóa bỏ, giúp các nhà xuất khẩu tiết kiệm khoảng 600 triệu euro (708 triệu USD) mỗi năm.

Người tiêu dùng Indonesia cũng sẽ được tiếp cận nhiều hơn các sản phẩm chất lượng từ châu Âu với giá hợp lý. Ở chiều ngược lại, các sản phẩm truyền thống của EU sẽ được bảo hộ, tạo cơ hội mở rộng thị trường trong khi vẫn duy trì biện pháp bảo vệ với những mặt hàng nhạy cảm như gạo, đường hay chuối tươi.

Bên cạnh lợi ích thương mại, hiệp định còn được thiết kế nhằm thúc đẩy phát triển bền vững. CEPA đặt Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu làm nền tảng, khuyến khích đầu tư vào năng lượng tái tạo và các công nghệ xanh, đồng thời tạo khuôn khổ hợp tác trong các vấn đề môi trường, khí hậu và sản xuất nông nghiệp.

Đây được xem là cơ hội để gắn kết phát triển kinh tế với bảo vệ xã hội và điều hành môi trường hiệu quả.

Indonesia là một trong những nhà sản xuất nguyên liệu thô quan trọng của thế giới, nhiều trong số đó phục vụ trực tiếp cho quá trình chuyển đổi xanh và số hóa.

Hiệp định lần này được kỳ vọng sẽ giúp EU củng cố chuỗi cung ứng có tính dự đoán, đáng tin cậy và bền vững, đồng thời tăng cường hợp tác trong đánh giá tác động môi trường và thương mại công bằng.

Sau khi hoàn tất đàm phán, văn bản hiệp định sẽ trải qua giai đoạn rà soát pháp lý, dịch thuật sang các ngôn ngữ chính thức của EU trước khi được EC trình Hội đồng châu Âu phê duyệt để ký kết.

Khi được Hội đồng thông qua, các thỏa thuận sẽ được ký kết chính thức, sau đó chuyển sang Nghị viện châu Âu và phía Indonesia để phê chuẩn. Hiệp định sẽ có hiệu lực khi cả hai bên hoàn tất quy trình này.

Quá trình đàm phán CEPA bắt đầu từ tháng 7/2016 với 19 vòng đàm phán chính thức, vòng cuối diễn ra vào tháng 7/2024 cùng hàng loạt cuộc trao đổi kỹ thuật và chính trị.

Thỏa thuận chính trị đạt được vào tháng 7/2025 giữa Chủ tịch EC Ursula von der Leyen và Tổng thống Prabowo Subianto đã mở đường cho việc khép lại toàn bộ đàm phán vào ngày 23/9. Đây được xem là bước tiến lớn trong quan hệ đối tác giữa EU và Indonesia, hứa hẹn tạo động lực mạnh mẽ cho thương mại, đầu tư và phát triển bền vững trong thời gian tới./.

