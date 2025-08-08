Gấp rút hoàn thiện diện mạo mới của Quảng trường Ba Đình chuẩn bị cho đại lễ

Dự án mở rộng Quảng trường Ba Đình hoàn thành vượt tiến độ, đảm bảo kỹ thuật, cảnh quan, phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” của hàng nghìn công nhân, chiến sỹ.

Sau hơn 2 tháng thi công khẩn trương, dự án mở rộng Quảng trường Ba Đình phục vụ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã hoàn thành toàn bộ 8 hạng mục, vượt tiến độ so với kế hoạch 15/8.

Các hạng mục chính gồm phá dỡ 4 biệt thự, mở rộng 28 ô cỏ, tuyến đường Hùng Vương, lắp đặt khán đài 30.000 chỗ, sân khấu, âm thanh, ánh sáng. Quá trình thi công gặp nhiều khó khăn về thời tiết, nền đất yếu, hạ tầng cũ, nhưng các đơn vị vẫn bảo đảm kỹ thuật, an toàn, giữ gìn cảnh quan.

Công nhân, chiến sỹ làm việc ngày đêm với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, coi đây là vinh dự góp phần tạo diện mạo mới cho Quảng trường Ba Đình./.