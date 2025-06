Giá dầu hướng tới tuần tăng thứ ba liên tiếp

Giá dầu châu Á giảm trong phiên giao dịch 20/6 sau khi Nhà Trắng thông báo trì hoãn quyết định về việc Mỹ có can dự vào xung đột giữa Israel và Iran hay không.

Tuy nhiên, giá dầu vẫn đang trên đà hướng tới tuần tăng thứ ba liên tiếp do những căng thẳng địa chính trị tiềm ẩn.

Khoảng 13 giờ 48 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc đã giảm 2 USD (2,5%) xuống 76,85 USD/thùng. Dù vậy, dầu Brent vẫn có khả năng kết thúc tuần với mức tăng hơn 3%.

Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giao tháng 7/2025 đã giảm 14 xu (0,2%) xuống 75 USD/thùng.

Trước đó, trong phiên ngày 19/6, giá dầu đã tăng vọt gần 3% sau khi có tin Israel ném bom các mục tiêu hạt nhân ở Iran và Iran đáp trả bằng tên lửa cùng máy bay không người lái.

Cuộc chiến kéo dài một tuần giữa Israel và Iran hiện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt từ bất kỳ bên nào.

Iran là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba trong Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Giá dầu Brent kỳ hạn đã giảm so với mức tăng của phiên trước đó sau bình luận từ Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra quyết định về việc Mỹ có tham gia vào xung đột Israel-Iran trong vòng hai tuần tới hay không.

Ông Phil Flynn, nhà phân tích tại The Price Futures Group, nhận định giá dầu đã tăng mạnh do lo ngại Mỹ sẽ tăng cường can dự vào xung đột giữa Israel và Iran. Tuy nhiên, Thư ký báo chí Nhà Trắng sau đó đã gợi ý rằng vẫn còn thời gian để giảm leo thang căng thẳng.

Nhà phân tích nghiên cứu dầu mỏ Emril Jamil tại LSEG, cho biết "quyết tâm không lay chuyển" của OPEC và các đồng minh, hay còn gọi là OPEC+ trong việc tăng sản lượng "có thể đã làm gia tăng sự bất ổn trên thị trường."

Trong một diễn biến liên quan, ngày 19/6 Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã quyết định giữ nguyên lãi suất, đồng thời cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn từ việc giá dầu tăng cao./.

