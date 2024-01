Gia Lai: Thông tin 'xuất hiện ma lai ăn thịt người' là giả mạo, xuyên tạc

Các đối tượng Siu Thoan và Ksor Non đã cắt ghép hình ảnh về một chùm tóc giả và bộ nội tạng động vật treo trên cây rồi phao tin đây là “ma lai” ăn thịt người xuất hiện ở buôn H’Lang.

Facebook của đối tượng Siu Thoan; những hình ảnh cắt ghép về một chùm tóc giả và bộ nội tạng động vật treo trên cây rồi phao tin là 'ma lai' và những clip xuyên tạc, sai sự thật. (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Thời gian qua, trên không gian mạng xuất hiện thông tin “ma lai” xuất hiện tại buôn H’Lang, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định đây là thông tin giả tạo, xuyên tạc nhằm gây hoang mang, lo sợ trong quần chúng nhân dân, từ đó làm mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Thiếu tá Mai Văn Năng, Phó Trưởng Công an huyện Krông Pa, cho biết qua xác minh, Công an huyện xác định người đăng tải nội dung “ma lai” xuất hiện ở buôn H'Lang là Siu Thoan (trú tại huyện Phú Thiện) và Ksor Non (trú tại xã Chư Rcăm). Đây là hai đối tượng đang sống lưu vong tại Thái Lan.

Các đối tượng này đã cắt ghép hình ảnh về một chùm tóc giả và bộ nội tạng động vật treo trên cây rồi phao tin đây là “ma lai” ăn thịt người xuất hiện ở buôn H’Lang.

Siu Thoan và Ksor Non từng vi phạm pháp luật Việt Nam và bị xử lý trách nhiệm hình sự. Siu Thoan phạm tội “phá hoại chính sách đoàn kết" trong khi Ksor Non phạm tội “hủy hoại rừng."

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, hai đối tượng này được chính quyền địa phương tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế. Tuy nhiên, khi trở về sinh sống tại địa phương, hai đối tượng không tu chí làm ăn mà tìm cách trốn sang nước ngoài rồi thực hiện các hành vi chống phá chính quyền và tuyên truyền mê tín dị đoan.

Từ khi Siu Thoan và Ksor Non trốn sang nước ngoài, Công an xã báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương và phổ biến cho người dân về việc hai đối tượng này có video clip bịa đặt, nói xấu chính quyền, tuyên truyền mê tín dị đoan trên trang mạng xã hội.

Siu Thoan và Ksor Non tung tin thất thiệt nhằm lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của một bộ phận người dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa còn thấp, kích động tư tưởng ly khai, gây mất đoàn kết dân tộc, Thiếu tá Năng khẳng định./.

