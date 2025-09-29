Giá mít siêu sớm tăng mạnh trong các tháng cuối năm

Hiện tại, nông dân trồng mít siêu sớm tại vùng kiểm soát lũ và vùng Đồng Tháp Mười phía Tây tỉnh Đồng Tháp rất phấn khởi bởi giá mít thương phẩm đang tăng mạnh trong các tháng cuối năm.

Theo bà Nguyễn Thị Năm canh tác 1ha mít siêu sớm ở xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp, trong những ngày qua, giá mít loại 1 thương lái thu mua khoảng 25.000 đồng/kg, loại 2 khoảng 16.000-20.000 đồng/kg, còn loại thấp hơn cũng khoảng 6.000-10.000 đồng/kg, tăng thêm bình quân khoảng 5.000 đồng/kg so với tháng trước.

Bà Năm cho biết tuy giá mít tăng cao nhưng sản lượng mít trong dân chưa nhiều bởi hầu hết các vườn đang trong giai đoạn ra hoa, đậu trái; dự kiến sẽ cho thu hoạch rộ vào các tháng cuối năm sắp tới.

Qua đánh giá của nông dân vùng chuyên canh mít, thời điểm hiện nay, nguồn cung thấp trong khi nhu cầu thị trường cao cũng là một trong những nguyên nhân giúp giá mít tăng mạnh trong các tháng cuối năm 2025.

Mít siêu sớm được mệnh danh là cây trồng giảm nghèo nhờ các ưu điểm như thích hợp với thổ nhưỡng đất đai vùng ngập lũ và vùng Đồng Tháp Mười, dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, năng suất cao, đầu ra thuận lợi, vừa tiêu thụ trong nước vừa được thị trường xuất khẩu ưa chuộng, nhất là Trung Quốc.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, thực hiện mục tiêu chuyển đổi cây trồng “chung sống với lũ,” giảm nhẹ thiên tai, các xã vùng vùng ngập lũ và vùng Đồng Tháp Mười phía Tây tỉnh Đồng Tháp đã chuyển gần 20.000 ha đất trồng lúa hiệu quả thấp, bị ảnh hưởng lũ lụt hàng năm trước đây sang trồng chuyên canh mít - giống mít siêu sớm cho năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Cũng nhờ sớm hưởng ứng chủ trương “chung sống với lũ,” chuyển đổi đất canh tác kém hiệu quả sang trồng mít siêu sớm, thích ứng biến đổi khí hậu nên nhiều nông dân vùng kiểm soát lũ phía Tây và vùng Đồng Tháp Mười vượt qua khó khăn, có thu nhập ổn định và nâng cao mức sống.

Một vườn mít tại Đồng Tháp. (Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Minh, cư ngụ tại phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp, trồng 6.000m2 chuyên canh mít siêu sớm, cho biết mít trồng khoảng 2 năm tuổi đã cho thu hoạch. Năng suất bình quân 20-25 tấn/ha/ năm. Mỗi năm, vườn mít của ông đạt sản lượng trên 12 tấn quả, bán thu bình quân khoảng 150 triệu đồng.

Tương tự, nông dân Nguyễn Văn Hiếu, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp, cải tạo vườn tạp trồng 2.000m2 mít siêu sớm.

Theo ông Hiếu, nhờ chú trọng áp dụng các biện pháp khoa học thâm canh, quan tâm xử lý cho trái vào thời điểm nghịch vụ, giá cao, mỗi năm ông Hiếu thu khoảng 50 triệu đồng. Do vậy, tuy đất canh tác không nhiều nhưng nhờ nguồn thu nhập khá, gia đình ông đã có cuộc sống ổn định.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, để giúp nông dân thâm canh hiệu quả, địa phương triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học nhằm nâng chất lượng vùng mít chuyên canh, tạo nguồn nông sản an toàn phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu như: “xác định tác nhân và xây dựng quy trình quản lý tổng hợp bệnh xơ đen mít và bệnh xì mủ trên cây mít”; “Tận dụng phụ phẩm từ quả mít để sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng, nâng cao hiệu quả cây mít”...

Mặt khác, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất, khuyến khích nông dân lắp đặt hệ thống tưới phun tự động tiết kiệm nước, tuyển chọn giống tốt sạch bệnh, định hướng trồng mít theo ngưỡng an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với thiết lập mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu chính ngạch...

Nhằm hướng tới xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc và các nước khác, tại vùng chuyên canh đã có hàng trăm mã số vùng trồng mít xuất khẩu được cấp với diện tích gần chục ngàn ha và khoảng 300 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng, mít, xoài, thanh long….

Nhìn chung, với nỗ lực chuyển đổi cây trồng “chung sống với lũ,” xây dựng vùng mít chuyên canh trên vùng kiểm soát lũ và vùng Đồng Tháp Mười phía Tây tỉnh, đáp ứng tiêu chí xuất khẩu chính ngạch sẽ giúp Đồng Tháp phát huy hơn nữa tiềm năng và thế mạnh ngành hàng trái cây xuất khẩu, đặc biệt là mít siêu sớm - một nguồn nông sản xuất khẩu quan trọng của địa phương./.

Đồng Tháp: Giá mít Thái sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ tăng mạnh Giá mít Thái tăng hơn 5.000 đồng/kg so với tháng trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ nên với giá mít hiện nay, người trồng mít thu hoạch sau Tết lãi từ 10.000-15.000 đồng/kg.