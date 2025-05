Gia tăng lượng du khách đến Quảng Ninh, Kiên Giang trong hai ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch gia tăng tại nhiều địa phương trong cả nước.

Quảng Ninh đón nửa triệu khách du lịch trong 2 ngày

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong 2 ngày (30/4 và 1/5), địa phương này đã đón gần 500.000 lượt du khách, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, tổng số khách lưu trú đạt gần 200.000 lượt; khách quốc tế khoảng 44.700 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.334 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2024.

Riêng trong ngày 1/5, tổng khách du lịch đến các điểm tham quan, du lịch của các địa phương trong toàn tỉnh ước đạt 320.000 lượt. Trong đó, tổng số khách lưu trú ước khoảng 134.000 lượt khách; khách quốc tế ước đạt 21.700 lượt. Tổng thu từ khách du lịch vào khoảng 880 tỷ đồng, tăng 52% so cùng kỳ năm 2024.

Đặc biệt, chương trình Carnival Hạ Long 2025 với chủ đề “Kết nối di sản – Tiên phong tỏa sáng” đã diễn ra sôi động tại Quảng trường Sun Carnival, thu hút khoảng 20.000 lượt người dân và du khách. Để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho nhân dân, Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động trên 600 cán bộ, chiến sỹ của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các xã, phường trên địa bàn thành phố Hạ Long phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ.

Trong ngày 1/5, các địa phương tiếp tục tổ chức chuỗi hoạt động du lịch hấp dẫn, thu hút đông du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Tại trọng điểm du lịch thành phố Hạ Long đón 177.000 lượt du khách; thành phố Móng Cái đón 42.000 lượt; thành phố Uông Bí đón gần 18.000 lượt; huyện Vân Đồn đón gần 31.000 lượt; huyện Cô Tô đón khoảng 11.500 lượt du khách...

Bên cạnh đó, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục khẳng định sức hút: Vịnh Hạ Long đón 32.000 lượt, trong đó khách quốc tế là 6.500 lượt; Công viên Sun World đón khoảng 13.000 lượt du khách; Bảo tàng Quảng Ninh đón gần 12.600 lượt, Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử đón khoảng 3.000 lượt, chùa Ba Vàng khoảng 6.000 lượt, đảo Cái Chiên đón khoảng 11.100 lượt; khách quốc tế nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái đạt gần 5.000 lượt...

Kiên Giang: Lượng du khách đến tham quan, du lịch tăng mạnh

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tỉnh đón khoảng 143.290 lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó khách quốc tế 11.842 lượt. Tổng thu từ khách du lịch trên 458 tỷ đồng, tăng 61% so cùng kỳ.

Các điểm du lịch thu hút nhiều khách du lịch như Phú Quốc, Hà Tiên, Hòn Sơn, Nam Du, Hòn Phụ Tử… Trong số này, đảo Ngọc Phú Quốc thu hút 63.425 lượt du khách, chiếm hơn 44% tổng lượng khách du lịch đến tỉnh 2 ngày 30/4 và 1/5, trong đó có 10.846 lượt du khách quốc tế.

Du khách đến đảo Ngọc Phú Quốc trải nghiệm những sản phẩm độc đáo, mới lạ như: Đi bộ dưới đáy biển, tự tay bắt những con trai lấy ngọc tại trang trại nuôi ngọc trai Ngọc Hiền Sea ở Rạch Vẹm; đánh golf trên biển tại điểm du lịch Dugong Bay làng chài Hàm Ninh (thành phố Phú Quốc).

Ông Phạm Hồng Sơn, Giám đốc doanh nghiệp du lịch Dugong Bay, xã Hàm Ninh chia sẻ, du lịch sinh thái đang trở thành xu hướng phổ biến, nó không chỉ giúp du khách tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên mà còn góp phần bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, từ ngày 28/4 đến 1/5, khoảng 70 hãng lữ hành nội địa miền Bắc khảo sát, kết nối du lịch với đảo Ngọc Phú Quốc và nhiều tỉnh ký kết hợp tác chiến lược, liên kết phát triển du lịch với Kiên Giang. Ông Trương Công Tâm, Chủ tịch Hội Hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp Phú Quốc cho biết, các đoàn famtrip trải nghiệm nhiều dịch vụ như: Đi bộ dưới đáy biển và tham quan trang trại nuôi ngọc trai; tham quan khu bảo tồn động vật hoang dã Vinpearl Safari Phú Quốc; công viên chủ đề VinWonders Phú Quốc… Chương trình famtrip nhằm kích cầu du lịch hè 2025, kỳ vọng các hãng lữ hành có nhiều tour, tuyến đến đảo Ngọc.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh Nguyễn Thế Huệ đến Phú Quốc 4 lần và mỗi lần đều có cảm xúc, ấn tượng khác nhau. Ông Huệ chia sẻ: “Phú Quốc là điểm du lịch đáng đến, nên đến và cần phải đến. Sản phẩm du lịch nơi đây độc đáo, người làm du lịch nhiệt tình, mến khách và chuyên nghiệp. Đây cũng là điểm nhấn quan trọng tạo ấn tượng với du khách và thúc đẩy du lịch Phú Quốc phát triển Giữa Hạ Long - Quảng Ninh và Phú Quốc - Kiên Giang có nét tương đồng, môi trường thân thiện, cần có sự kết nối, liên kết chặt chẽ trong phát triển du lịch...”./.

Tưng bừng Lễ hội Canarval Hạ Long năm 2025 Tối 1/5, tại Quảng trường Sun Carnival, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Chương trình Carnaval Hạ Long chính thức khai mạc với chủ đề “Kết nối di sản – Tiên phong tỏa sáng.”