Giá vàng ngày 13/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới ghi nhận tuần tăng thứ tư liên tiếp trong bối cảnh những lo ngại ngày càng tăng về thị trường lao động Mỹ suy yếu đã lấn át những lo lắng về lạm phát trước thềm cuộc họp tuần tới của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Ông Kelvin Wong, nhà phân tích thị trường cấp cao tại công ty dịch vụ tài chính OANDA, cho biết thị trường đang nhận thấy khả năng Fed sẽ có ít nhất ba đợt cắt giảm lãi suất trước cuối năm 2025, nhiều hơn đáng kể so với các dự báo của hai tháng trước. Ông nói thêm rằng điều này đang hỗ trợ giá vàng ở thời điểm hiện tại.

Theo công cụ FedWatch của công ty dịch vụ tài chính CME, thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất chủ chốt 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 17/9 tới, với một khả năng nhỏ về một đợt cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm.

Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ. Bởi lãi suất hạ sẽ khiến đồng USD yếu đi, song lại gia tăng đáng kể sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng.

Kim loại quý này đã tăng khoảng 39% từ đầu năm 2025 đến nay, được thúc đẩy bởi đồng USD yếu, lực mua mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ ôn hòa và sự bất ổn toàn cầu gia tăng.

Tại Việt Nam, sáng 13/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 128,4-131,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 13/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: