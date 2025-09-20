Giá vàng ngày 20/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng đi ngang trong phiên giao dịch chiều 19/9 khi thị trường chờ thêm tín hiệu về chính sách của Mỹ, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất 25 điểm cơ bản và triển vọng nới lỏng chính sách trong những tháng tới không đáp ứng được mong đợi của giới đầu tư.

Sáng 20/9, giá vàng thế giới đang ở mức 3.685,11 USD/ounce.

Nhà phân tích Kyle Rodda của Capital.com nhận định rằng tâm lý thị trường vẫn tích cực nhưng đã dịu bớt, trong khi Fed chưa đưa ra định hướng đủ ôn hòa để vàng tiếp tục tăng.

Ông cho rằng dự báo còn hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay là tín hiệu tích cực, song việc chỉ dự kiến một lần cắt giảm trong năm 2026 - vượt kỳ vọng của thị trường - đã khiến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng USD đi lên.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch dự báo xác suất để Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 10/2025 lên tới 92%. Lãi suất thấp giúp giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng - một tài sản không sinh lời.

Về kỹ thuật, nhà phân tích Wang Tao của Reuters cho rằng vàng giao ngay có thể phá ngưỡng hỗ trợ 3.630 USD/ounce và giảm về vùng 3.596-3.617 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng 20/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 130-132,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 20/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: