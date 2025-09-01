Giới thiệu các khí tài nghi binh, nghi trang cho Quân đội

Trong các cuộc chiến, sức mạnh không chỉ nằm ở hỏa lực hay sự dũng cảm chiến đấu. Sức mạnh còn ẩn chứa trong trí tuệ, trong khả năng biến mình thành vô hình, đánh lừa và vô hiệu hóa ý đồ của kẻ địch. Đó chính là nghệ thuật của sự im lặng, ẩn mình - nghệ thuật ngụy trang.

Ngụy trang - nghi binh đã trở thành một vũ khí bí mật, một tấm màn vô hình bảo vệ người lính. Hành trình của nghệ thuật này đã đi qua nhiều thế kỷ, và tại Việt Nam đã được hiện đại hóa và nâng tầm ở Nhà máy Z176 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Tại Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc,” Nhà máy Z176 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) đã giới thiệu hàng loạt sản phẩm khí tài và công nghệ quân sự tiên tiến, đặc biệt là những bộ trang phục giúp người lính đạt hiệu suất chiến đấu cao và ít thương vong.

Kết tinh của trí tuệ và công nghệ Việt Nam

Là đơn vị duy nhất được giao nhiệm vụ sản xuất và cung cấp khí tài nghi binh, nghi trang cho Quân đội, tại Triển lãm lần này, Z176 đã trình diễn các bộ trang phục đặc biệt do chính nhà máy nghiên cứu và sản xuất, gồm các bộ trang phục lính bắn tỉa, trang phục phát xạ thấp và áo trang bị K23. Những bộ trang phục này không còn đơn thuần là quân phục mà đã thể hiện được kết tinh của trí tuệ và công nghệ Việt Nam.

Với những diễn biến phức tạp trong bối cảnh tình hình mới, bối cảnh chiến trường hiện đại cũng có nhiều thay đổi. Do đó, nghệ thuật ngụy trang không còn đơn thuần là việc che giấu bằng màu sắc hay hình dáng, mà đã vươn tới một tầm cao mới, nơi khoa học và kỹ thuật hòa quyện vào nhau.

Để đạt được hiệu quả ngụy trang tối đa, bộ trang phục lính bắn tỉa được Nhà máy Z176 thiết kế dựa trên nguyên lý phá vỡ đường viền và hòa lẫn vào môi trường, với hệ thống đa tầng đầy tinh xảo. Khi mặc bộ trang phục này, người lính không chỉ đơn thuần là ẩn núp, mà là “biến mất.”

Họ trở thành một phần của bãi cỏ, một bụi cây bất động, hoàn toàn vô hình trước tầm mắt của đối phương, cho phép thực hiện nhiệm vụ quan sát và bám sát mục tiêu một cách bí mật nhất.Với sự phát triển của các thiết bị trinh sát ngày đêm tiên tiến như camera ảnh nhiệt, kính ngắm đêm, việc ngụy trang bằng mắt thường sẽ không còn tác dụng. Bức xạ nhiệt phát ra từ cơ thể người là dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhất.

Với các cảm biến nhiệt, sự chênh lệch nhiệt độ 0,50C đã tạo được các biến dạng màu sắc. Mặt khác, đối với lực lượng chống khủng bố hoặc trinh sát đặc nhiệm, ngoài việc ngụy trang, bộ đội còn phải tác nghiệp nghiệp vụ như di chuyển linh hoạt, nhanh, leo trèo chiến đấu...

Trước thách thức này, bộ trang phục phát xạ thấp ra đời, một bước tiến vượt bậc của ngành công nghệ ngụy trang. Trang phục này hoạt động dựa trên nguyên lý giảm hệ số phát xạ của quân phục qua đó làm giảm năng lượng bức xạ nhiệt của bộ đội. Các vật liệu đặc biệt được tích hợp vào vải như khả năng phát xạ thấp và lớp phủ hồng ngoại.

Nhờ những công nghệ này, bộ trang phục phát xạ thấp giúp người lính trở nên "vô hình" không chỉ trước mắt thường mà còn trước "đôi mắt" của công nghệ, đảm bảo họ có thể hoạt động hiệu quả trong nhiều môi trường tác chiến khác nhau.

Bên cạnh đó, tại Triển lãm thành tựu đất nước, Nhà máy Z176 còn giới thiệu áo trang bị K23 - mẫu sử dụng cho bộ đội. Áo được tích hợp, trên áo bố trí nhiều vị trí để bộ đội có thể mang nhiều trang bị, khí tài như băng đạn STV, đạn SPL, lựu đạn, dao găm, bình tông, mặt nạ phòng độc, xẻng... Áo được tính toán tỉ mỉ để phân tán trọng lượng một cách khoa học, ôm sát cơ thể, đảm bảo sự linh hoạt tối đa.

Có thể ví áo trang bị K23 là “cơ thể thứ hai” cho người lính, giúp họ nhẹ nhàng hơn, nhanh hơn và mạnh mẽ hơn trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Chiếc áo đã vượt qua những bài kiểm tra độ bền sương muối, lão hóa UV, đặc biệt là bài kiểm tra trên máy giật test mô phỏng 10 nghìn lần hành quân với tải trọng 20kg.

Năm 2023, sản phẩm này đã được sản xuất, dùng thử nghiệm trong cuộc diễn tập DT-23 tại Quân đoàn 12. Năm 2024, sản phẩm được sản xuất để phục vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Năm 2025, sản phẩm đã được Bộ Quốc phòng đưa vào trang bị cho toàn quân.

Đa dạng sản phẩm trưng bày ngoài trời

Tại Triển lãm lần này, Nhà máy Z176 còn mang tới các sản phẩm trưng bày ngoài trời, có mô tả về các tính năng kỹ chiến thuật đặc thù của sản phẩm để khách tham quan có thể tìm hiểu cụ thể hơn, qua đó cũng góp phần khẳng định vai trò, vị trí của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam: Tự chủ, tự lực, lưỡng dụng, hiện đại.

Các sản phẩm tiêu biểu có thể kể đến như: Mô hình máy bay Su-30 có chiều dài 21,9m, chiều rộng 14,6m, chiều cao 6,4m, khối lượng 230kg, tương đương hình dạng máy bay Su-30MKII, sản phẩm thực tế có tính năng ngụy trang nghi binh đối với quang học sóng radar.

Mô hình xe phóng/tổ hợp tên lửa S300 (chiều dài 13,1m, chiều rộng 3,8m, chiều cao 4m, khối lượng 60kg, tương đương hình dạng xe phóng S300).Mô hình xe phóng tầm ngắn Spyder với chiều dài 11,5m, chiều rộng 2,5m, chiều cao 3,9m, khối lượng 50kg, tương đương hình dạng xe phóng tầm ngắn Spyder, nghi binh đối với sóng radar và ảnh nhiệt.

Lều nguỵ trang xe chỉ huy, có chiều dài 5,8m, chiều rộng 2,5m, chiều cao 2,49m, khối lượng 15kg và lều bơm hơi, chiều dài 5m, chiều rộng 5m, chiều cao 2,7m, khối lượng 46kg, sử dụng đa dụng. Cả hai loại lều này đều có khả năng ngụy trang quang học theo từng môi trường.

Màn trình diễn các trang phục cùng các sản phẩm trưng bày của Nhà máy Z176 đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của đông khách tham quan tại Triển lãm Thành tựu đất nước. Người dân có thể tiếp tục tham quan và thưởng thức các màn trình diễn này tại không gian trình diễn ngoài trời của Triển lãm, từ nay đến hết ngày 5/9./.

Những màn ngụy trang đặc biệt của chiến sỹ Z176 tại Triển lãm 80 năm thành tựu Nghệ thuật ngụy trang, nghi binh và nghi trang với những khí tài, trang phục đã khiến màn trình diễn “hô biến” của các chiến sỹ Z176 nhận được nhiều tán thưởng của khách tham quan.