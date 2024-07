'Gỡ nút thắt' về nguồn cung cát san lấp cho các dự án trọng điểm phía Nam

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chiều 10/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc làm việc về kết quả thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ giải quyết vướng mắc về vật liệu san lấp cho các dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm cho biết đến nay, tỉnh Tiền Giang đã thống nhất trình tự, thủ tục và khối lượng cung ứng cát cho dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, Cao Lãnh-An Hữu… và các dự án khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tin thêm về vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang Lê Văn Trọng cho biết tỉnh Tiền Giang tiếp tục giao các doanh nghiệp đã được cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác trước đây để cấp phép khai thác trở lại; điều chỉnh quy hoạch để nâng công suất cấp phép khai thác cát sông giai đoạn 2021-2030 từ 4,5 triệu m3/năm lên 9 triệu m3/năm.

Báo cáo Phó Thủ tướng về phương án cung ứng 2 triệu m3 cát san lấp từ các mỏ đấu giá quyền khai thác để cung cấp cho dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh cho biết đối với các dự án cao tốc còn lại, tỉnh Bến Tre sẽ tổ chức làm việc cụ thể với các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư để thống nhất thủ tục cấp mỏ theo cơ chế đặc thù, bảo đảm đủ chỉ tiêu được giao.

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải đã trả lời về việc áp dụng cơ chế đặc thù đối với các mỏ cát trên địa bàn tỉnh Bến Tre cung cấp cho các tuyến cao tốc khi chưa có trong hồ sơ vật liệu của nhà thầu; quy định cho thuê đất mặt nước trong khai thác cát sông; đánh giá tác động môi trường đối với mỏ cát.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Riêng về vấn đề này, Phó Thủ tướng lưu ý lãnh đạo tỉnh Bến Tre và các địa phương khác về việc áp dụng cơ chế đặc thù nhằm rút ngắn thời gian cấp phép khai thác mỏ nhưng vẫn phải tuân thủ đầy đủ trình tự thủ tục như đánh giá trữ lượng, quan trắc môi trường trong quá trình khai thác.

Về tiến độ thực hiện điều chuyển cát từ các mỏ của tỉnh An Giang đã cấp cho Dự án Cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng sang Dự án Cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, các nhà thầu khẩn trương cung cấp đầy đủ hồ sơ, hoàn thiện thủ tục điều chuyển; đồng thời kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa tại khu vực khai thác mỏ, công bố khu vực nạo vét các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long khẳng định việc cung cấp cát cho dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và triển khai các thủ tục để cấp đủ trữ lượng cho dự án Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau đang được thực hiện theo đúng kế hoạch.

Hoạt động khai thác cát biển ở tỉnh Sóc Trăng phục vụ mở rộng thí điểm thi công trên dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông bước đầu cho kết quả tích cực.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết theo kế hoạch đã thống nhất với các địa phương, việc cung cấp cát cho dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bảo đảm đúng tiến độ, không làm tăng tổng vốn đầu tư dự án.

Về đề xuất sử dụng 3,8 triệu m3 tro xỉ của Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) làm vật liệu thay thế cát dùng trong san lấp, Phó Thủ tướng giao tỉnh Trà Vinh triển khai thực hiện thí điểm đối với dự án đường giao thông của địa phương hoặc đường cao tốc, có sự tham gia của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng để đánh giá toàn bộ các tiêu chí theo quy chuẩn, tiêu chuẩn.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, nỗ lực, tinh thần vì nhiệm vụ chính trị chung của các bộ, ngành, địa phương trong giải quyết khó khăn, vướng mắc, bảo đảm nguồn cát san lấp cho những dự án giao thông trọng điểm phía Nam.

Nhiều địa phương chủ động, quyết tâm, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, tạo chuyển biến mạnh mẽ, bứt phá.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm có văn bản trả lời chính thức vấn đề được lãnh đạo các địa phương nêu tại cuộc họp; đề nghị các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành liên quan để giải quyết các khó khăn, vướng mắc mới nảy sinh, “sau một tuần không chuyển, báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ”./.

